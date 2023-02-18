Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила на Мюнхенській безпековій конференції, що санкції проти Кремля почали розробляти за два місяці до російського вторгнення, інформує 24 Канал.
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Коли Захід почав розробляти санкції проти Росії
ЄС спільно зі США почали розробку масштабних економічних санкцій проти Росії ще у грудні 2021 року,
– заявила Урсула фон дер Ляєн.
За її словами, підготовку до розробки цих санкцій почали ще раніше – за рік до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тобто тоді, коли Сполучені Штати почали робити перші прогнози щодо війни.
Глава Європейської комісії зауважила, що тоді Євросоюз сподівався, що повномасштабного вторгнення не буде, однак почав готуватись.
Глава Єврокомісії закликала надати більше зброї Україні
Урсула фон дер Ляєн на Мюнхенській безпековій конференції заявила, що треба збільшити тиск на Росію та розширити постачання озброєння Україні.
Зараз настав час у рази прискорити виробництво стандартизованого озброєння та амуніції для постачання в Україну,
– заявила посадовиця.
Вона також запевнила, що треба використати для цього Європейський фонд миру. Дер Ляєн повідомила, що вони хочуть звернутись до промисловості всього Європейського союзу.
Санкції проти Росії: останні новини
- До 24 лютого 2023 року Європейський Союз готує 10 пакет санкції проти Росії. Вони, за словами Урсули фон дер Ляєн, головним чином будуть зосереджені на закритті лазівок, на тому, щоб покінчити з ухилянням від санкцій, і на запровадженні вагомих наслідків для тих, хто обходить санкції Європейського Союзу.
- У межах цих санкцій ЄС також хоче запровадити зобов'язання, щоб банки повідомляли про активи центрального банку Росії. Також мовиться про посилення зобов'язання щодо звітів про заморожені російські активи, які пов'язані із юридичними та фізичними особами із санкційних списків. У випадку їх ненадання – застосовуватимуть штрафи.
- Також хочуть запровадити санкції проти російських банків: "Альфа-Банку", "Тінькофф-Банку", "Росбанку" та Фонду національного добробуту.
- Урсула фон дер Ляєн заявила, що розмах 10 пакету санкцій оцінюють у 11 мільярдів євро.