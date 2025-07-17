"Хотели бы ускорить этот процесс": Зеленский объяснил, как санкции США могут завершить войну

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что одним из ключевых факторов, который может приблизить завершение войны, является экономическое давление на Россию путем введения санкций. По его мнению, именно они могут вызвать внутренние социальные сдвиги в стране-агрессоре.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в интервью New York Post.

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Как санкции против России могут приблизить завершение войны?

Зеленский заявил, что многие россияне не понимают цели войны и в частных разговорах высказываются против нее. В то же время, по его словам, они боятся открыто говорить, ведь "не свободны, как западный мир".

Они боятся, что у них или заберут деньги, или их бросят в тюрьму,

– объяснил Зеленский.

Он также подчеркнул, что ситуация может значительно измениться, когда россияне начнут ощущать экономические последствия.

"Когда людей увольняют с работы, потому что происходят сокращения, потому что работодатель не может этого выдержать, и все сокращается из-за экономики, тогда всегда происходит социальный взрыв", – отметил украинский лидер.

Зеленский также добавил, что экономическое давление может ослабить возможности Кремля продолжать войну в Украине. Украинский лидер отметил, что по этой стратегии президент США Дональд Трамп может сыграть ключевую роль.

Мы, конечно, хотели бы ускорить этот процесс,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, по словам Зеленского, Украина готова предоставить Трампу "больше информации, больше аргументов в пользу жестких санкций против России".