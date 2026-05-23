Причетні до ракетних атак по Україні та тіньового флоту Росії: Зеленський ввів нові санкції

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 127 российских командиров. Они ответственны за тысячи ракетных ударов по Украине.

Также под ограничениями отныне часть теневого флота России. Об этом 23 мая сообщили на сайте Офиса Президента.

Смотрите также В разведке Европы сказали, какой шаг Путина создал бы серьезные трудности для Украины

Против кого теперь действуют санкции?

В первый пакет санкций вошли 127 российских военных. Они причастны к ракетным ударам по гражданской и критической инфраструктуре Украины. В частности, речь идет о командирах подразделений дальней авиации воздушно-космических сил России.

По данным ОП, эти российские командиры отдавали приказы запустить более 4 100 крылатых ракет Х-101, Х-55, Х-555, Х-22, Х-32 и аэробаллистических ракет "Кинжал". Били они ими, в частности, по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года и по многоэтажке в Тернополе 19 ноября 2025 года. В результате последнего удара погибли 38 человек, а том числе 8 детей.

Также под санкции попали причастные к атакам авиабомбами ФАБ-1500 и ФАБ-3000 по Мариуполю в 2022 году.

Кроме того, ограничения СНБО наложены на командиров ракетно-артиллерийских подразделений сухопутных войск России. По данным ОП, они более 1 100 раз терроризировали Украину ракетами "Искандер-К" и баллистическими "Искандер-М".

Под ударами "Искандеров" были:

критическая и гражданская инфраструктура по всей Украине,

кафе-магазин в селе Гроза на Харьковщине 5 октября 2023 года. Тогда погибло 59 человек,

центр Сум, где было 35 жертв, в том числе двое подростков,

центр Чернигова 17 апреля 2024 года, где в результате удара тремя ракетами погибли 18 человек и пострадали 78.

Во втором санкционном пакете теперь 29 гражданских торговых судов. Офис Президента заявил, что их Россия использует для перевозки оружия, боеприпасов, военной техники и оккупантов.

Большинство из них находятся под санкциями США, Европейского Союза и Великобритании. По другим Украина будет работать с партнерами над синхронизацией санкций,

– говорится в сообщении.

Ранее президент Зеленский анонсировал не только юридические санкции против врага, но и дальнобойные.

Санкции против России: последние новости

К слову, Россия продолжает игнорировать и обходить санкции Евросоюза через третьи страны. В частности, она получает европейское оборудование для военного производства. Поставка происходит через Гонконг, государства Центральной Азии и Кавказ.

Именно поэтому Украина призывает ЕС усилить противодействие обхода санкций и внести в 21-й санкционный пакет больше стран и товаров.