Зеленский принял новые санкции против России: в список попали приспешники Кадырова

Глава государства в очередной раз ввел санкции против физических и юридических лиц из России или связанных со страной-агрессором. На этот раз в список попали также сообщники Рамзана Кадырова.

На сайте Президента Украины 7 декабря опубликовали указ №813/2023. Он удостоверяет решение, принятое СНБО в отношении 181 компании и 185 человек, в основном говорится о россиянах. Все они угрожают безопасности нашего государства.

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В списке – сообщники Кадырова

Начнем с того, что введение ограничений инициировала Служба безопасности Украины. Прежде всего, санкции предусматривают, что активы лиц и компаний, попавших в список, будут заблокированы. Кроме того, им запрещено выводить капитал с территории нашего государства, вести торговые операции, использовать лицензии и прочее.

Заметим, что среди прочих в санкционном списке так называемый "секретарь Совбеза Чеченской республики" Апти Алаудинов. Примечательно, что ему ранее объявила о подозрении СБУ. Сообщник Кадырова в марте – апреле 2022 года находился в зоне боевых действий, в частности, в Рубежном, Кременной, а также Северодонецке. Известно, что он руководил подразделением российского войска "Ахмат".

Результатом его командования стали полное разрушение инфраструктуры, тысячи погибших и пострадавших мирных жителей, лишение крыши над головой десятков тысяч человек,

– отмечали в СБУ.

Также в санкционный список попал Рамзан Цицулаев.

В ноябре под санкции попали еще около 150 человек

В конце ноября Владимир Зеленский в санкционный список внес еще 147 граждан разных государств, которые либо родом из России, либо имеют с ней связь. Они угрожают национальной безопасности Украины.

Так, в первом списке – 60 физических лиц. Речь идет как о россиянах, так и о гражданах Украины, Кипра, Беларуси, Германии, Узбекистана, Австрии, Великобритании. В частности, речь идет о: