В МИД назвали два фактора, которые заставят Путина говорить о справедливом мире

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что для достижения справедливого мира с Россией нужно применить экономическое и военное давление. По его словам, это включает жесткие санкции, использование замороженных российских активов в пользу Украины и предоставление необходимой военной помощи ВСУ.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины. По словам Сибиги, успех такого плана возможен только при условии одновременного применения обоих механизмов.

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Как заставить Россию остановить войну

Министр иностранных дел Андрей Сибига уверен, что для того, чтобы Россия прекратила свою агрессию и согласилась на справедливый мир, необходимо бескомпромиссно повысить цену войны для Москвы из-за экономического и военного давления.

Он подчеркнул важность жестких санкций, полноценного использования замороженных российских активов в поддержку Украины, а также предоставления своевременной и конкретной военной помощи, которая позволит украинским воинам добиваться побед на поле боя.

Сибига подчеркнул, что только решительные действия международных партнеров могут заставить Кремль прекратить агрессию.

К слову, Андрей Сибига также говорил, что на данный момент очень важно, чтобы международные партнеры повышали цену агрессии для России и "вносили эти проявления определенных проблем в российскую экономику в тренды".