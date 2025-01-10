Байден может сделать подарок Трампу: каких "сюрпризов" ждать России от США уже скоро

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил о подготовке удара по российской экономике. Вероятно, такое заявление связано с санкциями от администрации Джо Байдена.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире телеканала 24 Канала объяснил, что, вероятнее всего, речь идет о новых санкциях США против России. Эти ограничения направлены на энергетический сектор и имеют преимущественно персональный характер.

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Кроме того, санкции коснулись 30 российских нефтесервисных компаний и сербской дочерней компании "Газпрома".

Подарок Трампу для мирных переговоров

В то же время это может быть только началом, ведь администрация Байдена анонсировала удары по так называемому "теневому флоту".

Не исключено, что до завершения своего срока администрация Байдена примет еще несколько решений. Для Дональда Трампа это может стать своеобразным подарком, ведь позволит ему получить лучшие стартовые позиции для будущих переговоров с Россией. Это также создает основу для обсуждения вопросов по усилению или ослаблению давления на Кремль,

– отметил Игорь Рейтерович.

Он также предположил, что дополнительные санкции могут ввести европейские страны, хотя их возможности в этом направлении несколько ограничены.

"Остается еще атомная отрасль, которую партнеры пока не затрагивали. Поэтому можно предположить, что санкции коснутся как "теневого флота", так и уже объявленных ограничений США. Вероятно, будут приняты и другие меры против России", – сказал политолог.

Косвенное влияние

Игорь Рейтерович добавил, что даже разговоры о новых санкциях уже влияют на страны, которые являются торговыми партнерами России. Некоторые ключевые порты начали закрывать вход для судов "теневого флота". Это связано со страхом попасть под вторичные санкции Министерства финансов США. От так, можно ожидать, что в ближайшие дни появятся новости о дополнительных санкциях, направленных против российской экономики.