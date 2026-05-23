Украина готовит новые санкционные решения, как дальнобойные", так и юридические, – Зеленский

Президент Украины подписал очередной санкционный пакет. В частности, речь идет об ограничениях для российских военных, причастных к обстрелам, а также о санкциях против судов, используемых для военных нужд.

Подробнее об этом 23 мая рассказал Владимир Зеленский.

Какие санкции готовит Украина?

Глава государства отметил, что новые санкции должны обязательно распространиться в других юрисдикциях. Речь идет о введении ограничений против российских военных-оккупантов – более сотни человек, причастных к ракетным и дроновым атакам на Украину и ее граждан.

Также ограничения касаются судов, которые Россия использует для военной логистики, в частности перевозки оружия, боеприпасов и техники.

Мы готовим новые наши санкционные решения – как дальнобойные, так и юридические,

– подчеркнул Зеленский.

По данным Института изучения войны, Силы обороны в последнее время усилили удары средней дальности и действия, направленные на ограничение российской авиации на оккупированных территориях.

Это, по оценкам аналитиков, усложняет работу российских транспортных маршрутов и ухудшает логистику оккупационных сил. Именно так и действуют украинские дальнобойные санкции.

Что президент рассказал о дипломатическом треке?

Глава государства сообщил, что Украина активно ведет дипломатическую работу с партнерами в Европейском Союзе, чтобы ускорить обретение членства. По его словам, страна борется не только за свою независимость, но и за Европу, которая долгое время сохраняет мир, защищает людей, культуру и играет важную глобальную роль.

Зеленский подчеркнул, что без Украины европейский проект не может быть полноценным, как и само присутствие Украины в ЕС должно быть полноправным.

Также он подчеркнул важность открытия переговорных кластеров и активного продвижения переговорного процесса, а также максимальной работы по безопасности и защите граждан.

Заметим, что ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в письме европейским лидерам предложил предоставить Украине специальный статус ассоциированного члена ЕС. В целом такой статус обеспечивает правовые основания для углубленного политического и экономического взаимодействия, развития свободной торговли и сотрудничества, однако не предоставляет права голоса в институтах ЕС.

Владимир Зеленский раскритиковал эту инициативу, назвав ее несправедливой, и подчеркнул, что Украина стремится к полноценному членству с правом голоса.