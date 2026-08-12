Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий. По его словам, скорее всего, законопроект будет одобрен в Палате представителей. Но дальше могут возникнуть проблемы.

Что не так с этим законопроектом?

По словам Городницкого, в самом законопроекте есть препятствия, из-за которых санкции против России могут оказаться не столь мощными. Фактически все будет зависеть от воли президента Трампа.

Многие критикуют этот законопроект за то, что Трамп оставил за собой слишком много полномочий. И фактически он может оказаться неэффективным. А нам с вами важно, чтобы санкции начали действовать с первого дня,

– отметил Городницкий.

В чем проблема законопроекта о "адских санкциях" против России: смотрите видео 24 Канала

Трамп может просто начать угрожать введением санкций против стран, покупающих российскую нефть, однако не делать этого. Он получит обычный рычаг влияния, который сможет использовать и в переговорном процессе.

Это еще раз повысит авторитет самого Трампа, но фактически ничего не изменит. В целом мы пока остаемся на тех же позициях, на которых были. Никаких санкций пока не вводят. Поэтому пока нет ничего лучше, чем вводить прямые "санкции" в отношении НПЗ и других военных объектов,

– отметил Городницкий.

Добавим, что в законопроекте, который ранее продвигал покойный сенатор Линдси Грэм, предлагается ввести пошлины для стран, продолжающих активно закупать российские энергоносители. В частности, это может ударить по Китаю и Индии. Но также это может ударить и по странам ЕС. Интересно, что именно президент США сможет вводить пошлины на уровне до 100%.