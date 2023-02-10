Есть страны, которые подыгрывают России: каким должен быть 10 санкционный пакет ЕС

Евросоюз уже обсуждает новый 10-й пакет санкций против России. Можно предположить, что вместе с новыми ограничениями там попытаются бороться против тех, кто помогает обходить санкции.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он предполагает, что новые санкции могут касаться логистического контроля. Европа попытается преследовать те государства, которые помогают России обходить ограничения.

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Там сделали выводы по 9 пакетам и думают, как сделать так, чтобы через Индию не обходили, через страны Кавказа не обходили. Есть ведь страны, которые готовы подыгрывать. Они потом кричат, что "ой-ой, Украина, помоги". Но сейчас бегут, как шакалы, чтобы заработать лишние 200-300 миллионов долларов,

– отметил Давидюк.

Санкции от ЕС работают

Давыдюк сравнил санкции от ЕС с так называемыми превентивными ударами. Они сравнительно мягкие, но в совокупности делают неплохой пазл, истощающий и ограничивающий российскую экономику. К примеру, долг России за январь – 30 миллиардов долларов. И в феврале он будет только расти.

Запас "благосостояния" Россия очень быстро пойдет ко дну. Они будут вынуждены либо бежать в Китай сдавать территории, либо в США, чтобы договориться, как красиво сдаться – чтобы и Украина не была в супертриумфе, и Путин мог сохранить лицо до выборов 2024 года.

– заметил Давидюк.

Давидюк предположил, каким будет 10 пакет санкций против России: смотрите видео

По его словам, конечно, все эти ограничения Евросоюз мог совершить и в одном пакете санкций. Но имеем что имеем. Нужно больше ездить, сотрудничать с европейскими политиками и давить, и требовать большего.

В Украины много друзей в Европе. Так, недавно премьер-министр Италии Джорджа Мелони была недовольна, что ее не позвали на встречу с Владимиром Зеленским в Париже, где находились Эммануэль Макрон и Олаф Шольц.

Это означает, что есть запрос на встречу с нами и в Европе. В Италии и многих других странах. Надо делать визиты еще и в те государства, которые помогут агитировать еще и глобальный Юг – Южная Америка и Африка.

– рассказал Давидюк.

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