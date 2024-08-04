Ермак ответил на слова Кара-Мурзы о "несправедливости" санкций против России

Глава Офиса президента Андрей Ермак высказался на счет слов российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы. Тот назвал санкции против России несправедливыми.

По мнению освобожденного Кара-Мурзы, введенные в последние годы санкции оказались направлены не против режима Путина, а против всей России и российских граждан. Политик заявил, что это дает российской пропаганде возможность представить, что россияне оказались "в кольце врагов".

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Что сказал Ермак о санкциях

В ответ на замечания российских оппозиционеров, Андрей Ермак заявил, что общей целью всех россиян должно быть освобождение России от безумного диктатора Путина и его режима, а не борьба с санкциями.

Так, председатель ОП отметил, что санкции нужно только усиливать до тех пор, пока Россия продолжает вооруженную агрессию.

Потому что вся суть режима Путина – это желание геноцида, уничтожение украинцев как нации, захват территории. А санкции – это то, что сдерживает военную машину режима и не дает ему развиваться в желании убивать людей, детей,

– написал Ермак.

Усиление санкций, по мнению политика, должно продолжаться до полной остановки военно-промышленного комплекса врага, пока тот не сможет зарабатывать на экспорте энергоносителей, а вместе с этим – до окончания войны. Ермак указал, что преступления режима лишь лишают будущего всех россиян.