На думку звільненого Кара-Мурзи, запроваджені останніми роками санкції виявилися спрямовані не проти режиму Путіна, а проти всієї Росії і російських громадян. Політик заявив, що це дає російській пропаганді можливість уявити, що росіяни опинилися "в кільці ворогів".

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Що сказав Єрмак про санкції

У відповідь на зауваження російських опозиціонерів, Андрій Єрмак заявив, що спільною метою всіх росіян має бути звільнення Росії від божевільного диктатора Путіна та його режиму, а не боротьба з санкціями.

Так, голова ОП наголосив, що санкції потрібно лише посилювати доти, доки Росія продовжує збройну агресію.

Бо вся суть режиму Путіна – це бажання геноциду, знищення українців як нації, захоплення території. А санкції – це те, що стримує військову машину режиму і не дає йому розвиватися в бажанні вбивати людей, дітей,

– написав Єрмак.

Посилення санкцій, на думку політика, повинне тривати до повної зупинки військово-промислового комплексу ворога, поки той не зможе заробляти на експорті енергоносіїв, а разом з цим – до закінчення війни. Єрмак вказав, що злочини режиму лише позбавляють майбутнього всіх росіян.