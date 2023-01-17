В Еврокомиссии подтвердили подготовку 10 пакета санкций против России

17 января 2023, 21:32
Читати новину українською

Источник:

CNN

Президент Еврокомиссии подтвердила, что в ЕС готовят уже десятый пакет санкций против России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом Урсула фон дер Ляен сообщила в комментарии CNN, пишет 24 Канал.

К теме ЕС в 10 пакете санкций может ограничить ядерный сектор России: когда его примут

Что известно о 10 пакетах санкций

Президент Еврокомиссии отметила, что десятый пакет санкций "главным образом будет сосредоточен на закрытии лазейок, на том, чтобы покончить с уклонением от санкций, и на введении весомых последствий для тех, кто обходит санкции Европейского Союза".

Обратите внимание Санкции против режима и "хорошие белорусы": кто и зачем распространяет вбросы против Украины

Какие санкции могут наложить на Россию

  • Как недавно стало известно, Польша и Литва хотят, чтобы Евросоюз в рамках нового санкционного пакета наложил ограничения на ядерный сектор России.
  • Также ЕС призывают запретить больше пропагандистских СМИ. Об этом на условиях анонимности рассказали высокопоставленные дипломаты из Польши и Литвы.
  • Также будут предлагать отключение еще большего количества российских банков от глобальной системы обмена сообщениями SWIFT.
  • По словам дипломатов, санкционный пакет должен быть готов к первой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, то есть 24 февраля.
  •   Украина призвала Евросоюз включить в санкционный список российскую государственную ядерную энергетическую компанию "Росатом". Заметим, что такие ограничения пока блокирует Венгрия.   

 
Автор: Юлія Лобурак