Политолог Олег Лесной сказал 24 Каналу, что каждый последующий пакет антироссийских санкций принимается медленнее и сложнее предыдущего. Это обусловлено тем, что санкции вредят не только российской экономике, но и бизнесу в странах Европы.
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Очень важный элемент давления
Этим объясняется иногда взвешенная позиция некоторых европейских стран, а также постоянные дискуссии вокруг этого вопроса.
Хорошо, что в этот пакет вошел запрет продажи алмазов. Этот запрет должен быть принят еще в предыдущих пакетах санкций,
– отметил политолог.
Однако проблема заключается в том, что когда санкции принимаются длительное время, Россия успевает переориентировать бизнес и обезопасить себя. Она постепенно привыкает жить под санкционным давлением. Вероятно, Иран передает ей не только вооружение, но и методику работы под санкциями, ведь Тегеран существует под давлением ограничений на протяжении многих десятилетий.
Несмотря на возможность России приспосабливаться к санкциям, они остаются очень важным элементом давления на Москву. Это давление должно состоять из комплекса рычагов:
- санкции;
- военная помощь Украине;
- работа по замораживанию активов России в мире, а также по созданию механизма, который позволит передавать эти средства Украине.
Важно, чтобы Россия за эту войну платила своими активами. Такой подход должен быть эффективным,
– заметил политолог.
Также в последних пакетах санкций против России предусмотрен механизм, разрушающий пути обхода санкций.
"Полностью их сломать нельзя, но этот процесс должен продолжаться. Украина может помогать в этом, указывая на щели, позволяющие России избегать ограничения. А Евросоюз должен эти щели закрывать", – подчеркнул Олег Лесной.
Что известно о 12-м пакете санкций против России
- В новый пакет вошел запрет на продажу российских алмазов. Ограничения начнут действовать в силу с 1 января 2024 года. А уже к 1 сентября 2024 года должно вступить в силу санкции в отношении бриллиантов, обработанных в третьих странах или перевезенных транзитом через территорию страны.
- Также были введены ограничения по поставку деталей оружия. В частности, они коснулись литиевых батарей, термостатов, электродвигателей и сервомоторов, станков и автодеталей.
- Запрет также направлен на ввоз российского пропана, чугуна, медного и алюминиевого проволоки и фольги.
- В то же время Евросоюз ввел 147 индивидуальных санкций, 61 – против физических лиц и 86 – против юридических. В частности, под персональными ограничениями оказался сын Дмитрия Медведева – Илья. Кроме того, под запрет попали российские телеканалы: "Царьград" и "Спас", финансируемый РПЦ.