Політолог Олег Лісний сказав 24 Каналу, що кожний наступний пакет антиросійських санкцій ухвалюється повільніше та складніше, ніж попередній. Це зумовлено й тим, що санкції шкодять не тільки російській економіці, але й бізнесу в країнах Європи.

До теми Євросоюз прийняв 12 пакет санкцій проти Росії: які обмеження додали

Дуже важливий елемент тиску

Цим пояснюється подекуди виважена позиція деяких європейських країн, а також постійні дискусії довкола цього питання.

Добре, що до цього пакету увійшла заборона продажу алмазів. Ця заборона мала бути ухвалена ще у попередніх пакетах санкцій,

– зазначив політолог.

Проте проблема полягає в тому, що коли санкції ухвалюються тривалий час, Росія встигає переорієнтувати бізнес та убезпечити себе. Вона поступово звикає жити під санкційним тиском. Імовірно Іран передає їй не тільки озброєння, але й методику роботи під санкціями, адже Тегеран існує під тиском обмежень протягом багатьох десятиріч.

Зверніть увагу! В Євросоюзі під час ухвалення нового пакет санкцій тривала гаряча дискусія. Зокрема проти нього виступила Австрія. Причина її незадоволення була у тому, що раніше Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) додало австрійський Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. Нагадаємо, що банк і зараз працює в Росії. Проте після того, як НАЗК видалив з цього списку Raiffeisen Bank International, Австрія погодилась ухвалити 12-й пакет санкцій проти Росії.

Попри можливість Росії пристосовуватись до санкцій, вони залишаються дуже важливим елементом тиску на Москву. Цей тиск має складатися з комплексу важелів:

санкції;

військова допомога Україні;

робота з замороження активів Росії у світі, а також по створенню механізму, який дозволить передавати ці кошти Україні.

Важливо, щоб Росія за цю війну платила своїми активами. Такий підхід має бути ефективним,

– зауважив політолог.

Також в останніх пакетах санкцій проти Росії передбачений механізм, який руйнує шляхи обходу санкцій.

"Повністю їх зламати не можна, але цей процес має тривати. Україна може допомагати в цьому, вказуючи на шпарини, які дозволяють Росії уникати обмежень. А Євросоюз має ці шпарини закривати", – підкреслив Олег Лісний.

Що відомо про 12-й пакет санкцій проти Росії