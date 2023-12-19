Політолог Олег Лісний сказав 24 Каналу, що кожний наступний пакет антиросійських санкцій ухвалюється повільніше та складніше, ніж попередній. Це зумовлено й тим, що санкції шкодять не тільки російській економіці, але й бізнесу в країнах Європи.
До теми Євросоюз прийняв 12 пакет санкцій проти Росії: які обмеження додали
Дуже важливий елемент тиску
Цим пояснюється подекуди виважена позиція деяких європейських країн, а також постійні дискусії довкола цього питання.
Добре, що до цього пакету увійшла заборона продажу алмазів. Ця заборона мала бути ухвалена ще у попередніх пакетах санкцій,
– зазначив політолог.
Проте проблема полягає в тому, що коли санкції ухвалюються тривалий час, Росія встигає переорієнтувати бізнес та убезпечити себе. Вона поступово звикає жити під санкційним тиском. Імовірно Іран передає їй не тільки озброєння, але й методику роботи під санкціями, адже Тегеран існує під тиском обмежень протягом багатьох десятиріч.
Попри можливість Росії пристосовуватись до санкцій, вони залишаються дуже важливим елементом тиску на Москву. Цей тиск має складатися з комплексу важелів:
- санкції;
- військова допомога Україні;
- робота з замороження активів Росії у світі, а також по створенню механізму, який дозволить передавати ці кошти Україні.
Важливо, щоб Росія за цю війну платила своїми активами. Такий підхід має бути ефективним,
– зауважив політолог.
Також в останніх пакетах санкцій проти Росії передбачений механізм, який руйнує шляхи обходу санкцій.
"Повністю їх зламати не можна, але цей процес має тривати. Україна може допомагати в цьому, вказуючи на шпарини, які дозволяють Росії уникати обмежень. А Євросоюз має ці шпарини закривати", – підкреслив Олег Лісний.
Що відомо про 12-й пакет санкцій проти Росії
- До нового пакет увійшла заборона на продаж російських алмазів. Обмеження почнуть діяти з 1 січня 2024 року. А вже до 1 вересня 2024 року має набути чинності санкції щодо діамантів, які обробили в третіх країнах або були перевезені транзитом через територію країни.
- Також були введені обмеження щодо постачання деталей для зброї. Зокрема вони торкнулися літієвих батарей, термостатів, електродвигунів та сервомоторів, станків та автодеталей.
- Заборона також спрямована на ввезення російського пропану, чавуну, мідної та алюмінієвої проволоки та фольги.
- Водночас Євросоюз запровадив 147 індивідуальних санкцій, 61 – проти фізичних осіб, та 86 – проти юридичних. Зокрема під персональними обмеженнями опинився син Дмитра Медведєва – Ілля. Крім того, під заборону потрапили російські телеканали: "Царьград" і "Спас", який фінансується РПЦ.