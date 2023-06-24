Россия приспособилась к обходу санкций: изменят ли это новые ограничения ЕС

Евросоюз ужесточает контроль за передачей подсанкционных товаров в Россию. Если новые ограничения окажутся эффективными, это может нанести серьезный удар по российскому военно-промышленному комплексу.

Об этом 24 Каналу рассказал Антон Микитюк, эксперт Совета по экономической безопасности Украины. Европейский союз принял очень важное решение, но его результаты мы увидим не сразу.

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В чем позитив новых ограничений

В 11 пакете санкций против России Евросоюз обязался усилить контроль над теми странами и компаниями, которые помогали агрессору обходить предыдущие ограничения. Теперь ЕС будет более решительным по отношению к компаниям-прокладкам, благодаря которым Россия получала критически важно микроэлектронику.

Кроме того, на основании этого документа ЕС сможет запретить поставки подсанкционных товаров в страны, становящиеся посредниками России при обходе санкций.

"Новый пакет – свидетельство того, что ЕС начал понимать, что кроме наложения новых ограничений, нужно также контролировать уже существующие. Это может разрушить цепи поставок микроэлектроники в Россию", – предположил экономический эксперт.