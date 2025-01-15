Вскоре Кремлю станет гораздо труднее финансировать войну: одна вещь может все изменить

Сразу 6 европейских стран призвали Европейскую комиссию снизить "ценовой потолок" на российскую нефть. Сейчас он составляет 60 долларов за баррель, что позволяет России получать средства для финансирования войны.

Вряд ли желание 6 стран приведет к наложению новых санкций. Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, объяснив, что "ценовой потолок" определили только 2 года назад.

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Что существенно повлияет на возможности России

Вероятно, страны Балтии и Скандинавии предлагали установить предел в 45 – 50 долларов за баррель. Но 2 года назад такое предложение не поддержали, поэтому вряд ли ее согласятся реализовать сейчас.

Впрочем есть новые санкции США и Великобритании, которые направлены на нефтяную промышленность России. Они касаются двух крупных нефтяных компаний страны-агрессора, но, к сожалению, крупнейшие предприятия "Роснефть" и "Лукойл" так и не попали под глобальные ограничения.

Но санкции против российской нефти будут иметь влияние. Если говорить только о 2 нефтяных компаниях, то их общий доход составляет около 23 миллиардов долларов в год. Понятно, что после санкций он упадет,

– отметил Михаил Шейтельман.

Пока неизвестно, какими будут убытки, но однозначно существенными. Индия уже заявила, что не будет покупать нефть у этих компаний и не будет пользоваться их танкерами, которые также попали под ограничения. Речь идет о почти 200 судах.

Еврокомиссия готовит новые санкции, которые могут касаться атомной промышленности России, а также нефти. Это приведет к сокращению финансирования войны,

– добавил Шейтельман.

Стоит заметить, что Индия является вторым крупнейшим покупателем российской нефти. На первом месте Китай. Но между ними существенная разница, потому что Пекин имеет большую границу с Россией и могу поставлять нефть по трубопроводам и железной дороге. Поставка в Индию возможна только танкерами.

"Важно наложить санкции на флот. Так можно полностью уничтожить поставки нефти из России в Индии, ведь страна придерживалась ограничений и покупала только легальное сырье", – подчеркнул Шейтельман.

Других покупателей страна-агрессор не сможет найти, ведь страны имеют свои рынки, которые не пустуют, а также постоянных поставщиков, которых России точно не удастся заменить.