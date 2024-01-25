Об этом 24 Каналу заявил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что лучшие санкции накладывают Вооруженные Силы Украины или украинские спецорганы. Например, Служба безопасности Украины.

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"Взялась ввести санкционную политику в отношении российского нефтеперерабатывающего комплекса. Вот, мы видим, как работает. Не надо ограничивать банковские трансферы или передвижения товаров. Просто уничтожение НПЗ", – сказал Ступак.

К слову, по данным источников 24 Канала, вечером 24 января беспилотники СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе, что в России.

"Деньги прежде всего"

Для многих европейских компаний бизнес преобладает над здравым смыслом. Россияне платят "быстрые" деньги и не проверяют качество. Поэтому готовы покупать все.

Они (европейские компании – 24 Канал) могут за один товарооборот или покупку/продажу заработать на 30 – 40%, иногда на 100 больше, чем это бывает во время обычных транзакций, обычной покупки/продажи товаров внутри Европейского Союза,

– рассказал бывший сотрудник СБУ.

На российских производствах, в частности, компании ZALA – производителя беспилотников "Ланцет" – неоднократно замечали южнокорейские и японские станки.

"Трудно поймать эти компании-производители. Поймать "за руку" – это почти невозможно, поскольку есть деньги", – подчеркнул Иван Ступак.

Санкции против России: новости