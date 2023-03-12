Новые санкции против России: на какие ограничения Западу следует обратить внимание

В МИДе Украины призывают ЕС усиливать санкционную политику против России и готовить 11 пакет санкций. Есть еще достаточно большой ряд отраслей, где можно было бы ввести ограничения против России.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Владимир Фесенко. По его словам, было бы наивно думать, что санкции могут вынудить Москву прекратить войну против Украины.

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Ведь, как показывает международный опыт, ограничения в полном объеме не сработали ни против Северной Кореи, ни против Ирана. Однако продолжать санкционное давление на Россию крайне важно.

"Эффект санкций заключается не в том, что они дают какой-то абсолютный результат, а в ослаблении экономики и военного потенциала России", – объяснил Фесенко.

Санкционная тактика Запада

По словам политолога, тактика санкций в сложившейся ситуации заключается в том, что ограничения против России постепенно усиливаются. Западные союзники Украины ищут слабые места или "щели", где Москва пытается обойти санкции. Именно в таких областях и усиливается санкционное давление.

Например, мы видели ужесточение санкций в конце 2022 года и в начале 2023 года. Речь идет об ограничениях в нефтяной и газовой сферах. Это именно те отрасли, где Россия получает больше всего денег,

– отметил Фесенко.

Он отметил, что введение ценового потолка на нефтепродукты уже привело к дефициту в российском бюджете.

"Также с февраля 2023 года начал действовать полный запрет на поставку российской нефти в страны Европейского Союза", – добавил политолог.

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Главная задача – перекрыть для России пути обхода санкций

Как отметил Фесенко, еще остаются достаточно большие объемы торговли с Россией. По мнению политолога, в этом плане также будут постепенно вводиться ограничения.

Однако самое важное сейчас – перекрывать каналы обхода санкций для России. Ведь Москва пытается организовать теневой экспорт европейских и американских товаров, в том числе электронных компонентов,

– подчеркнул Фесенко.

Страна-агрессор пытается покупать запрещенные товары через посредников и третьи страны. Запад стремится этому противодействовать.

"Сейчас водятся вторичные санкции не против стран, а против конкретных торгующих с Москвой компаний. Такие санкции заставили целый ряд турецких компаний прекратить сотрудничество с Россией", – объяснил политолог.

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Также если в 2022 году в Турции и Казахстане активно использовались российские платежные карты "Мир", сейчас это уже невозможно.

Проблема Китая

Политолог подчеркнул, что сейчас большую проблему представляет Китай, активно торгующий с Россией. Хотя крупные китайские компании, работающие на западных рынках, избегают сотрудничества с Москвой, чтобы не попасть под санкции со стороны Запада.

"Сейчас внимание США и других западных стран будет сосредоточено на китайских компаниях, все еще торгующих с Россией или через которые Москва получает запрещенные товары, особенно военные компоненты", – сказал Фесенко.

Пробел в санкциях

Фесенко считает, что существует большой пробел в санкциях, связанный с атомной энергетикой. В частности, нужно вводить санкции против "Росатома". Ведь это крупная российская компания, которая развивает атомную энергетику за пределами России.

Проблема не в том, что Россия на этом зарабатывает. Таким образом Кремль создает сеть атомных угроз для других стран. Как это работает, мы видим на примере Запорожской АЭС,

– сказал политолог.

Он предположил, что через влияние на АЭС россияне могут шантажировать Турцию и руководство стран Европы. Чтобы избежать этого, нужно ввести жесткие ограничения против "Росатома".

Санкции против России: коротко