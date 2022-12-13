Британия ввела новые санкции против российского командования из-за обстрелов Украины
Источник:GOV.UK
Великобритания объявила о новом пакете санкций против российского командования. Это связано с обстрелами гражданской инфраструктуры Украины.
Санкции направлены против российских чиновников за их роль в российской армии и ее бесчеловечное, неспровоцированное вторжение в Украину. Об этом сообщили на сайте правительства.
К теме Палачи и ответственные за вторжение: Британия и Канада ввели новые санкции против России и Ирана
Великобритания ввела новые санкции против российского командования
Среди подсанкционных – командиры воинских частей, причастных к ракетным ударам по украинским городам.
Санкции также ввели против иранских бизнесменов и военного чиновника, вовлеченных в производство и поставку беспилотников, которые используются для атак.
Великобритания сегодня (13 декабря – 24 канал) объявила о новом пакете санкций, направленном против высокопоставленных российских командующих за их участие в российской армии, а также иранских бизнесменов и должностных лиц, привлеченных к производству и/или поставкам беспилотников Кремлю,
– заявили в правительстве.
Под санкции попали 12 старших командиров российских военных сил, в том числе подразделений, причастных к нападениям на украинские города. Среди них – генерал-майор Роберт Баранов, командир подразделения, ответственного за программирование и нацеливание российских крылатых ракет.
Санкции против России: последние новости
- Министры иностранных дел ЕС не смогли договориться о введении нового, девятого пакета санкций против России. Проект отправили на доработку.
- На встрече послов ЕС 7 декабря Венгрия выступила против очередного пакета санкций против России и предложения удвоить фонд ЕС, направленный на предоставление оружия Украине.
- Евросоюз готовит 9-й пакет санкций против России. В частности, страну-террористку планируют ограничить в ноутбуках, жестких дисках и камерах.