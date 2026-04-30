Отмена санкций в обмен на перемирие: Зеленский предположил, чего действительно хочет Россия

Российский диктатор предложил так называемое временное перемирие на 9 мая. В то же время в Украине раскритиковали такую инициативу, отметив, что под прикрытием заявлений о мире Кремль может пытаться достичь собственных целей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Bloomberg.

Что на самом деле стоит за предложением России о перемирии?

Российское политическое руководство, вероятно, может согласиться на долгосрочное прекращение огня в Украине. Однако, по словам Зеленского, Путин захочет, чтобы взамен международное сообщество ослабило или отменило санкции против страны-агрессора.

Я думаю, что Россия может поставить вопрос о прекращении огня в обмен на снятие санкций с отдельных предприятий,

– подчеркнул президент.

Глава государства призвал США и страны Европы сохранять санкционное давление на Россию и не соглашаться на попытки Москвы манипулировать и ослабить ограничения.

Кроме того, Зеленский говорит, что Россия также поднимает вопрос отмены ограничений по системе SWIFT, стремясь вернуть свои банки в полноценную международную финансовую систему.

Президент подчеркнул, что все это является значительным риском для Украины.

Справка. Система SWIFT – это международная межбанковская система, которая служит для передачи финансовой информации и осуществления платежей. Для России ее отключили в 2022 году – это существенно повлияло на экономику страны-агрессора. Кремль вынужден чаще использовать бартерные схемы и рассчитываться за отдельные операции пшеницей или другими товарами собственного производства.

Перемирие России и Украины: последние заявления

29 апреля Владимир Путин предложил провести так называемое перемирие на 9 мая. На следующий день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российский диктатор еще не определился с окончательными датами перемирия, однако известно, что режим тишины точно начнется 9 мая.

Украинская сторона уже успела отреагировать на инициативу России. Владимир Зеленский заявил, что стремится узнать детали предложения. Важно понимать, говорит президент, речь идет о краткосрочном перерыве для спокойного проведения парада в Москве или о более долгом мире.

В то же время глава государства добавил, что ради долгосрочного прекращения огня Киев готов "работать в любом достойном и эффективном формате".

Однако, говорит Зеленский, Киев не получал никаких официальных или неофициальных предложений о перемирии ни от Москвы, ни от Вашингтона.