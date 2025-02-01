"Это соучастие в войне": Зеленский раскритиковал тех, кто помогает России обходить санкции

Нарушение санкций, которые ввели против России, должно трактоваться, как соучастие в войне против Украины. Те, кто способствует уничтожению мирных жизней россиянами, должен отвечать за это.

Соответствующее заявление в субботу вечером, 1 февраля, сделал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал со ссылкой на его вечернее обращение.

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Как реагирует Зеленский на нарушение ограничений в отношении России

Украинский лидер констатировал, что только в ночь на 1 февраля россияне использовали 165 ракет и дронов различных типов для атаки по Украине. В частности, под ударами были Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области.

Это повлекло ряд повреждений и разрушений, привело к жертвам и пострадавшим. По его мнению, враг не мог бы наносить такой вред, если бы вражеское вооружение не имело компоненты производства других стран, в частности в "Шахедах" и ракетах.

165 ударных единиц в одном ночном ударе России – все эти "Искандеры", "Калибры" и другие средства для убийств – это сотни и даже тысячи компонентов из других стран. Страны Европы, Китай и даже Америка. Без таких критических компонентов не будет никакой возможности России ломать жизнь других народов,

– заявил Зеленский.

По его словам, критически важно, чтобы санкции против России были сильными и такими, чтобы их нельзя было обойти. В частности, нельзя допустить поставки в Россию критических компонентов для оборонного производства страны-агрессора.

"Нарушение санкций должно трактоваться как соучастие в войне, и тот, кто помогает уничтожать жизнь, должен за это отвечать", – резюмировал президент.

Напомним, комментируя ночную атаку, глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших в результате российской атаки. Он отметил, что важно, чтобы партнеры выполнили все договоренности и усиливали свое давление на Россию.