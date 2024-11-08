Один теневой флот за 3 года заработал больше, чем вся помощь Украине, – Зеленский о санкциях

Вражеский флот, который не находится под санкциями, за почти 3 года войны заработал больше, чем Украина получила всей помощи от стран мира. Поэтому надо отдать замороженные российские активы нашему государству.

И так, чтобы она могла сама ими распоряжаться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества.

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Что сказал Зеленский о санкциях

Как отметил украинский президент, один российский теневой флот зарабатывает около 12 миллиардов долларов ежемесячно. Соответственно сумма дохода за почти три года войны превышает сумму всех средств, которые Украина получила от стран мира.

Один теневой флот России, на который не были возложены санкции, заработал за 2,5 почти три года войны, больше, чем вся помощь всего мира Украине в этой войне. Только этот флот,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, санкции против России, которые действуют сегодня, недостаточны. В то же время сейчас есть 300 миллиардов долларов российских замороженных активов. Он предложил идею отдать эти средства Украине, чтобы она сама смогла ими распоряжаться, в частности покупать оружие.

"Все говорят: что вы будете делать, если Трамп не будет вас поддерживать финансово, где вы возьмете оружие, как вы будете защищаться? Я вам отвечаю. А можно нам взять 300 миллиардов, которые принадлежат нам. Мы поддержим наших людей и купим на эти деньги во всех странах мира оружие, может мы сами будем решать, какое нам нужно оружие. Можно мы сами будем решать, что с этими деньгами делать, можно, никто из стран Европы не будет блокировать эти деньги", – резюмировал он.

Напомним, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова пригрозила ЕС последствиями, если тот конфискует российские активы в 300 миллиардов долларов. Россия, мол, предупреждала ЕС о последствиях таких действий. После чего сразу прибегла к обвинениям украинских политиков в коррупции и войне.