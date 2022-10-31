Под санкции Новой Зеландии попали "вагнеровцы" и росСМИ

Более 1200 физических и юридических лиц, поддерживающих вторжение России в Украину, находятся под санкциями Новой Зеландии. Теперь этот список пополнится новыми лицами, ведь правительство ввело новые санкции.

Речь идет прежде всего о представителях российского сектора обороны и безопасности. Об этом сообщила министр иностранных дел Наная Махута.

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Кто попал под санкции в этот раз

В новый перечень попавших под санкции вошли 14 физических и 7 юридических лиц, пишут в издании 1News. В частности, под санкциями Новой Зеландии теперь некоторые военнослужащие, оборонные структуры и их руководители.

Под санкции также попали пропагандистские российские СМИ. В частности, InfoRos и крымское прокремлевское издание NewsFront.

Кроме того, в этом списке есть "вагнеровцы". Не обошли в Новой Зеландии акционеров, которым принадлежат компании по производству ракет и огнестрельного оружия, которым убивают украинцев.

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Кто еще из сторонников войны находится под санкциями Новой Зеландии

Владимир Путин и его ближайшее окружение.

Высшее руководство Совбеза России.

620 чиновников российской Госдумы и Совета Федерации.

Более 230 госпредприятий и объектов российского военно-промышленного комплекса.

Боевики Донбасса и белорусские силовые структуры.

104 пророссийских олигарха и их семьи.

19 финучреждений страны-агрессорки.

35 членов высшего руководства Беларуси

Почти 100 представителей оккупационных "властей" в Донецке, Луганске во временно оккупированных украинских областях.

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Какие санкции Новая Зеландия наложила на Абрамовича и его семью

Российский олигарх Абрамович попал в новозеландский список поддерживающих войну в Украине. Он и его семья не могут въезжать на территорию Новой Зеландии.

Известно, что его самолетам и судам запретили пересекать воздушное пространство или заплывать в порты страны. Наная Махута отметила, что граждане Новой Зеландии, вероятно, терпят больше убытков, чем сам олигарх, ведь он имеет не очень много состояния и имущества в стране.

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