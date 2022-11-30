Лучшее оружие в войне – лишить Россию денег, – российский оппозиционер

Против России нужно ввести более жесткие санкции, тогда война в Украине скоро завершится. Москва уже доказала, что не является надежным партнером и готова шантажировать весь мир нефтью и газом.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционер Леонид Невзлин. Он считает, что у России нет никаких возможностей увеличить поставки газа или нефти.

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Он уверен, что если нефть будет продаваться в три раза меньше, то Россию не спасут серые или черные рынки.

Нужны более жесткие санкции

В случае резкого падения продаж Москва может рассчитывать всего на несколько месяцев до коллапса, а если падение будет более мягким, то до года.

Лучшее оружие в войне – это скорейшее лишение России денег, то есть нужны более жесткие санкции. С деньгами нужно заканчивать, остальное не имеет большого значения,

– убежден Невзлин.

Российский оппозиционер считает, что у России очевидны проблемы с обеспечением своей армии. Об этом свидетельствует и использование окупантами крылатых ракет, с которых они снимают ядерные заряды и запускают без боеголовки.

Это означает, что у них проблемы. Если не будет достаточно денег, то на армию нечего будет давать. Если давать на армию, тогда все сдохнут от голода. Поэтому нужно жестко ликвидировать их возможность влиять на этот рынок,

– считает Невзлин.

Леонид Невзлин о том, как лишить Россию денег, как можно скорее: смотрите видео

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