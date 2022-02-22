Санкции против России очень лайтовые и не сделают больно, – Фурса

Страны мира вводят санкции против России из-за "признания" Кремлем боевиков из ОРДЛО. Однако они не делают больно экономике страны-агрессора.

Об этом в эфире 24 каналу заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он подчеркнул, что введенные санкции не были направлены на то, чтобы сделать больно российской экономике.

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Фурса прокомментировал санкции против России

Как объяснил Фурса, если Путин ограничится признанием так называемых Л/ДНР, то это будет восприниматься как попытка сохранить свое лицо. Он поставил ультиматум, ему отказали и он пытается как-то от этого "отползать"

За это его не будут сильно наказывать. Эти санкции действительно очень лайтовые. Наверное, самая сильная – это "Северный поток-2". Однако экономически она России не вредит, потому что это не проект с экономическим смыслом. Это просто очень обидно для России. Сергей Фурса Инвестиционный банкир

Также Россию предложили исключить из Европейского банка реконструкции и развития. Однако по словам Фурсы, это тоже символические шаги. Решения, бьющие по имиджу России.

Сергей Фурса прокомментировал санкции против России: смотрите видео

Санкции против России: главное