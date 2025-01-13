Определенные правила игры: почему Байден мог ввести "нефтяные" санкции против России именно сейчас

В конце своей каденции действующий президент США Джо Байден ввел санкции против более 400 физических лиц и организаций энергетического сектора России. Новые ограничения могут ударить по нефтяной промышленности страны-агрессора, но болезненность этого удара будет измеряться временем.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, подчеркнув, что не стоит ожидать, что новые санкции нанесут слишком сильный удар по России сразу в первые недели или месяцы. Москва почувствует эффект от них, если ограничения будут длиться долгий период.

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Почему Байден не ввел новый пакет санкций раньше?

Если новый президент США Трамп, инаугурация которого должна состояться 20 января, не отменит этот пакет санкций, тогда они ударят по России, а если решит пересмотреть это решение, то тогда, по словам Желиховского, ощутимых последствий Москва не получит.

"Байден сделал жест, который показывает, что он ратует за то, чтобы помочь Украине. В то же время он сделал это в тот момент, когда есть риски снятия этих ограничений. Возникает вопрос, почему именно сейчас, почему не было сделано еще раньше? Стоит понимать, что были определенные правила игры", – объяснил Желиховский.

Кандидат политических наук предположил, что Байден, возможно, не хотел, чтобы во время его каденции такое решение повлияло на мировые цены на нефть или спровоцировали другие обстоятельства.

Возможно, именно поэтому и не были ранее введены такие ограничения. Сейчас Байден понимает, что он покидает Белый дом и власть перейдет к Трампу и его команде, поэтому, со слов Желиховского, стоит расценивать его действия, как прощальный жест.

Байден и Трамп могли договориться о новых санкциях против России

Кандидат политических наук также предположил, что между Байденом и Трампом могла быть договоренность. Он не исключает, что Байден вообще не планировал вводить такие санкции, если бы на выборах президента в США победила Камала Харрис. Однако победил Трамп, который планирует инициировать переговоры с участием Путина.

Возможно, санкции стали договоренностью с Байденом для того, чтобы была возможность давить на российского диктатора,

– озвучил Желиховский.

Он высказал мнение, что в дальнейшем от Трампа может поступить Путину предложение о снятии с России санкций, чтобы тот сел за стол переговоров и начал диалог по мирному урегулированию войны.

Кремль неоднократно давал понять, что Москва может пойти на переговоры и готова рассматривать подписание мирного соглашения, но если выполнится одно из условий России – это снятие санкционных ограничений, которые влияют на состояние ее экономики. Возможно, со слов Желиховского, именно поэтому перед вероятными переговорами США решили увеличить санкционное давление на Россию.