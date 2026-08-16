Запад может нанести России гораздо более сильный удар: почему он этого не делает

Уже почти пять лет полномасштабной войны мы постоянно слышим одну и ту же дискуссию. Остались ли у Запада инструменты, способные заставить Россию изменить свое поведение? Или санкции уже фактически исчерпаны? Действительно ли все, что можно было сделать в экономическом и политическом плане, уже сделано, а дальнейший исход войны будет определяться исключительно на поле боя?

На мой взгляд, ответ достаточно очевиден – нет. Запад далеко не исчерпал возможности оказания давления на Россию. Проблема в другом. Отсутствует политическая воля применить эти инструменты достаточно жестко и одновременно. Подробнее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Российские активы до сих пор не конфискованы

Начнем с самого очевидного примера. В Европе остаются замороженными российские активы. Еще полгода назад активно обсуждалась возможность их конфискации и использования этих денег для поддержки Украины, в частности для закупки вооружения.

Это был бы не только дополнительный финансовый ресурс для украинской армии. Это был бы принципиально важный сигнал России: агрессия имеет реальную материальную цену, а деньги государства-агрессора могут работать на защиту государства, которое оно атаковало.

Но это решение так и не было принято. Вместо этого Украине решили предоставить большой кредит на 90 миллиардов за счет будущих российских компенсаций, которые пока неизвестно, когда и в каком объеме будут выплачены. То есть даже один из самых мощных финансовых инструментов давления до сих пор не использован в полной мере.

Россия до сих пор зарабатывает на Европе

Второй пример – энергетика. Европейский Союз за годы войны сделал очень многое для сокращения зависимости от российских энергоносителей. Но полного отказа до сих пор нет.

Сохраняется, в частности, поставка российского сжиженного газа. Отдельной темой остается "Росатом", который продолжает сотрудничать с рядом европейских стран.

Есть российские драгоценные металлы. Есть целый перечень направлений, где санкционный потенциал далеко не исчерпан.

Поэтому говорить, что Запад уже наложил на Россию все возможные санкции, просто неправильно.

Есть еще один инструмент, чего Москва действительно боится

Это вторичные санкции. Россия научилась обходить значительную часть прямых западных ограничений.

Она переориентирует торговлю. Работает через посредников. Продает энергоносители государствам, которые не присоединились к санкциям. Использует огромный теневой флот.

Поэтому следующий уровень давления – это уже вопрос не только санкций против самой России. Это вопрос цены сотрудничества с Россией для других.

Если компания, банк или государство помогают Москве обходить ограничения или продолжают финансировать российскую экономику через закупку энергоносителей, они тоже должны понимать последствия.

Именно поэтому так важен американский законопроект об ужесточении санкций. И именно поэтому вторичные санкции могут оказаться гораздо более болезненными для Москвы, чем очередное пополнение списка российских предприятий, которые уже давно научились работать в условиях ограничений.

Теневой флот до сих пор плавает

Отдельная история – российский теневой флот.

Речь идет о сотнях судов, с помощью которых Россия продолжает экспортировать нефть, обходить установленные ограничения и получать деньги для своей экономики.

Так, отдельные суда арестовывают. Так, санкции постепенно расширяются. Но сама система продолжает работать. И пока она работает, Россия продолжает получать доходы.

То есть здесь снова проблема не в том, что Запад не знает, где находится слабое место. Оно известно. Вопрос лишь в том, как далеко партнеры готовы зайти.

Почему же этого не делают? И вот здесь мы подходим к главному.

Европейский Союз и Соединенные Штаты очень осторожно применяют экономическое давление на Россию. Они не хотят резкого падения или неконтролируемого краха российского режима.

Западная логика в значительной степени заключается в другом: постепенно повышать цену войны, создавать для Кремля все больше проблем и таким образом подтолкнуть его к переговорам.

На бумаге это может выглядеть рационально. Но есть одна проблема. Россия воспринимает эту осторожность не как повод остановиться, а как возможность продолжать войну.

У Москвы огромная ресурсная база. Ей помогает Иран. Она получает поддержку от Северной Кореи. Чрезвычайно важным экономическим партнером остается Китай.

Поэтому если давление наращивать медленно, Россия получает время адаптироваться к каждому следующему ограничению. Найти новый маршрут. Новую компанию-посредника. Новый танкер. Новый рынок.

Именно время становится ресурсом Кремля

Это, пожалуй, главная проблема нынешней санкционной политики. Каждое отдельное ограничение может работать. Но Россия получает возможность приспособиться к нему до того, как будет введено следующее. И тогда война может продолжаться еще месяцами. А при определенных условиях – годами.

Поэтому сегодня вопрос нужно ставить иначе. Не "остались ли санкции против России?". Остались. Не "есть ли у Запада возможности нанести российской экономике значительно больший ущерб?". Есть.

Вопрос заключается в том, готов ли Запад использовать их одновременно и в таком масштабе, чтобы Кремль не успевал адаптироваться.

Конфискация активов. Более жесткие энергетические ограничения. "Росатом". Драгоценные металлы. Вторичные санкции. Реальный удар по теневому флоту. Это не выдуманные инструменты будущего. Они существуют уже сейчас.

Россию нужно убедить не словами

Путин сегодня не демонстрирует готовности отказываться от своих целей в войне. Поэтому дипломатия сама по себе не заставит Кремль изменить позицию.

Переговоры становятся возможными тогда, когда продолжение войны обходится дороже, чем ее прекращение. И именно это должно быть целью санкционной политики.

Не постепенно создавать России неудобства. А изменить для Кремля саму математику войны. Чтобы следующий год войны был для российского режима опаснее, чем решение ее прекратить.

У Запада для этого все еще есть инструменты. Вопрос лишь в том, когда появится политическая воля использовать их не по одному и осторожно, а так, чтобы Россия наконец ощутила их совокупную силу.