Трамп "разрывается": почему США не вводят санкции против России

Дональд Трамп заявил, что он не хочет вводить санкции против России, потому что якобы боится сорвать мирное соглашение. На самом же деле перед президентом США сейчас стоит сложный выбор.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Олег Постернак, отметив, что говорится о его желании экономически сотрудничать с Россией. Кроме этого, не менее важно мнение его окружения.

Смотрите также Начало переломного момента, – Берлин о мирных переговорах Украины и России

Почему США не вводят санкции против России

Политтехнолог отметил, что внедрение санкций против России от США будет зависеть от 2 факторов:

Линия, которая победит в администрации Трампа – с одной стороны Стив Уиткофф, который выражает желание экономически сотрудничать с Россией, с другой – Марко Рубио и сенаторы, которые занимают взвешенную позицию;

Как Трамп решит проблему – в начале президентства он связал два процесса в один: сотрудничество с Россией для противостояния с Китаем и регулирования войны. По первому – американские сенаторы поддерживают законопроект о 500% пошлин для всех, кто покупает российскую нефть, а по войне – Трамп не достиг прогресса.

Поэтому Трамп имеет сейчас задачу – разорвать отношения с Россией по одному направлению (экономическому – 24 Канал) и отношения по своему посредничеству в войне. А санкции мешают этой стратегии, они ломают этот трек экономического сотрудничества США и России. Оно ему нужно для будущего противостояния с Китаем, чтобы Россия была где-то возле него,

– объяснил он.

Постернак добавил, что именно поэтому президент США сейчас "выписывает Кремлю кредиты доверия" в виде 2 недель, чтобы якобы проверить, действительно ли Россия готова к миру. Ведь он просто пытается затянуть время.