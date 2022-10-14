6000 единиц техники страна-агрессорка потеряла с момента полномасштабного вторжения в Украину. Теряет Россия с бешеной скоростью и боеприпасами. Об этом говорится в докладе правительства США.

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Санкции действуют

Однако это – не единственная "головная боль" Кремля. Так, в мае США обнаружили, что России не хватает критической поставки дизельных двигателей, а также деталей к двигателям вертолетов, самолетов и бронированных танков.

С их пополнением у страны-агрессорки проблемы, ведь западные санкции наносят ущерб ее оборонной промышленности, а покупать в других странах теперь России проблематично. Как отметили в докладе, с 24 февраля США сосредоточили свои усилия на:

предоставлении Украине значительной военной помощи,

нанесении экономического ущерба России из-за широких санкций и экспортного контроля.

Благодаря ограничению доступа России к передовым технологиям пострадала ее способность создавать сложное высокоточное оружие. Также санкции привели к дефициту менее сложных технологий. Да, сейчас Россия испытывает дефицит подшипников, а это в свою очередь подрывает производство и ремонт танков, самолетов, подлодок и других военных систем.

Россия пытается обойти санкции и экспортный контроль

Как сказал заместитель министра финансов Уолли Адейемо, с 2014 года Россия отточила свою способность избегать экспортного контроля и международных блокпостов. Однако санкции, введенные после полномасштабного вторжения в Украину, шире и оставляют стране-агрессорке меньше вариантов.

Россия пыталась обойти эти ограничения, чтобы дальше производить или получать новые орудия убийств украинцев. В частности, она обратилась за поставками в Иран и Северную Корею, которые преимущественно действуют вне международной экономической системы и также находятся под санкциями Запада. Известно, к примеру, что России там удалось закупить иранские дроны-камикадзе Shahed-136 .

Однако, как говорится в докладе правительства США, Штаты в ответ ввели санкции против иранских компаний, занимающихся производством и транспортировкой беспилотников. Также Министерство финансов США собрало представителей правительств Европы и Азии для обсуждения возможностей усиления экспортного контроля, что может нанести больший ущерб российской вооруженной промышленности.

Как сообщил старший чиновник разведки Морган Мьюир, главной задачей международной коалиции сейчас является поиск способов помешать России производить больше боеприпасов.

Санкции против России: последние новости

В начале октября Евросоюз ввел 8-й пакет санкции против России. Он вводит новые запреты на импорт ЕС на сумму 7 млрд евро для ограничения доходов России, а также ограничения на экспорт. Санкции также лишают российскую армию и ее поставщиков дополнительных конкретных товаров и оборудования, необходимых для ведения войны на территории Украины.

Сразу после этого западные страны начали разрабатывать следующий пакет санкций . В нем могут ввести конфискацию активов, запрет на продажу имущества. Также в следующий раз санкции могут затронуть и Беларусь, активно помогающая России вести войну против Украины.

Из-за санкций у России возникает все больше проблем также на финансовом рынке , в том числе сокращаются объемы международных резервов государства-агрессорки. На 1 октября этот показатель снизился почти на 25 миллиардов долларов США или на 4,41% всего за месяц.

Падают в России также доходы от экспорта нефти . Стало известно, что в сентябре они сократились на 3,2 млрд долларов. Это на 17,3% меньше по сравнению с августом.

Проблемы в России возникли и в области медицины . Так, из аптек страны-агрессорки исчез важный препарат, обычно принимающий роженицы, беременные и дети. Сами же россияне его не производят.

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