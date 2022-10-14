6 000 одиниць техніки країна-агресорка втратила з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Втрачає Росія з шаленою швидкістю й боєприпаси. Про це йдеться у доповіді уряду США.

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Санкції діють

Однак це – не єдиний "головний біль" Кремля. Так, в травні США виявили, що Росії не вистачає критичного постачання дизельних двигунів, а також деталей до двигунів вертольотів, літаків та броньованих танків.

З їх поповненням у країни-агресорки проблеми, адже західні санкції завдають шкоди її оборонній промисловості, а купувати в інших країнах тепер Росії проблематично. Як зазначили в доповіді, з 24 лютого США зосередили свої зусилля на:

наданні Україні значної військової допомоги,

завданні економічної шкоди Росії через широкі санкції та експортний контроль.

Завдяки обмеженню доступу Росії до передових технологій постраждала її здатність створювати складну високоточну зброю. Також санкції також призвели до дефіциту менш складних технологій. Так, зараз Росія відчуває дефіцит підшипників, а це своєю чергою підриває виробництво та ремонт танків, літаків, підводних човнів та інших військових систем.

Росія намагається обійти санкції та експортний контроль

Як сказав заступник міністра фінансів Воллі Адейемо, з 2014 року Росія відточила свою здатність уникати експортного контролю та міжнародних блокпостів. Однак санкції, запроваджені після повномасштабного вторгнення в Україну, є ширшими та залишають країні-агресорці менше варіантів.

Росія намагалася обійти й ці обмеження, щоб далі виробляти чи отримувати нові знаряддя вбивств українців. Зокрема вона звернулася за постачанням до Ірану та Північної Кореї, які переважно діють поза міжнародною економічною системою і які також перебувають під санкціями Заходу. Відомо, до прикладу, що Росії там чином вдалося закупити іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

Однак, як йдеться у доповіді уряду США, Штати у відповідь запровадили санкції проти іранських компаній, які займаються виробництвом і транспортуванням безпілотників. Також Міністерство фінансів США зібрало представників урядів Європи та Азії для обговорення можливостей посилення експортного контролю, що може завдати більшої шкоди російській збройній промисловості.

Як повідомив старший чиновник розвідки Морган Мьюір, головним завданням міжнародної коаліції зараз є пошук способів перешкодити Росії виробляти більше боєприпасів.

Санкції проти Росії: останні новини

На початку жовтня Євросоюз запровадив 8 пакет санкції проти Росії. Він запроваджує нові заборони на імпорт ЄС на суму 7 мільярдів євро для обмеження доходів Росії, а також обмеження на експорт. Санкції також позбавляють російську армію та її постачальників додаткових конкретних товарів та обладнання, які необхідні для ведення війни на території України.

Одразу після цього західні країни почали розробляти наступний пакет санкцій. У ньому можуть ввести конфіскацію активів, заборону на продаж майна тощо. Також наступного разу санкції можуть зачепити й Білорусь, яка активно допомагає Росії вести війну проти України.

Через санкції у Росії виникає все більше проблем також на фінансовому ринку, зокрема скорочуються обсяги міжнародних резервів держави-агресорки. Станом на 1 жовтня цей показник знизився майже на 25 мільярдів доларів США або на 4,41% всього за місяць.

Падають у Росії також доходи від експорту нафти. Стало відомо, що у вересні вони скоротилися на 3,2 мільярда доларів. Це на 17,3% менше, порівняно з серпнем.

Проблеми у Росії виникли й у сфері медицини. Так, з аптек країни-агресорки зник важливий препарат, який зазвичай приймають породіллі, вагітні та діти. Самі ж росіяни його не виготовляють.

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