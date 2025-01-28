Трамп "помог" Венгрии поддержать продление санкций против России, – глава МИД Польши

Венгрия проголосовала за продление санкций против России. Впрочем, ранее в Будапеште заявили, что сделают это только при одном условии.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что, вероятно, на Венгрию повлиял президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

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Что заявил Сикорский о Венгрии

Сикорский принял участие во встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе, где было принято решение о продлении экономических ограничений против России в связи с войной в Украине.

По мнению главы польского МИД, Венгрия решила снять свое вето на продление санкций из-за заявления Дональда Трампа. В нем президент США четко назвал российского диктатора Путина агрессором и пригрозил санкциями против России, если она не согласится на мирные переговоры.

Я думаю, что президент Трамп здесь помог,

– говорит Сикорский.

Он также добавил, что принятие 16-го пакета санкций против России, который могут утвердить до 24 февраля, "входит в список задач" польского голосования в Евросоюзе.

Напомним, что ранее Венгрия выдвинула условие для продления санкций ЕС против России. Будапешт требовал гарантий энергетической безопасности от Украины и Евросоюза по поставкам нефти и газа.

Еврокомиссия предоставила Венгрии обещанные гарантии энергетической безопасности и обязалась защищать газо- и нефтепроводы, поставляющие энергию странам ЕС. Кроме этого, она продолжит переговоры с Украиной о поставках природного газа в Европу и привлечет к ним Венгрию и Словакию.