Цены на нефть и не только: как на Россию могут повлиять США

США могут повлиять на Россию, вызвав обвал цен на нефть. Это реальный механизм давления, который уже обсуждается и может нанести серьезный удар по российской экономике. Но у Трампа есть и другие рычаги влияния на Путина.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал Игорь Рейтерович. Он отметил, что Соединенные Штаты имеют еще один вариант – существенное увеличение военной помощи Украине. Если Киев получит значительно больше высокотехнологичного и высокоточного оружия, это минимизирует риски для украинских военных и создаст катастрофические последствия для России.

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"Нам не хватает именно ракет, которые бы позволили наносить удары по НПЗ и другим стратегическим объектам России. А теперь представьте, что Украина получила не десятки или сотни ATACMS, а тысячи таких ракет. И не только их, но и Tomahawk", – сказал Игорь Рейтерович.

"Электрошоковая терапия для Кремля"

Он добавил, что ранее идея поставки ракет Tomahawk казалась маловероятной, но в контексте последних событий и победы Дональда Трампа это уже выглядит вполне реальным сценарием.

США имеют много вариантов влияния на ситуацию без прямого военного столкновения с Россией, помогая Украине защищать свою территориальную целостность и суверенитет. Они могут заставить Москву завершить войну. Но это будет болезненный процесс – своего рода электрошоковая терапия для Кремля,

– отметил Игорь Рейтерович.

Он убежден, что в России это понимают. Именно поэтому Владимир Путин и его окружение пытаются затянуть время. Впрочем, их ресурсы истощаются, а экономический потенциал уменьшается. России придется сесть за стол переговоров.

"Трамп имеет все возможности, чтобы стимулировать этот процесс. Стоит надеяться, что мнение таких влиятельных фигур, как Кит Келлог и Майкл Волц, которые недавно высказались за ускорение решения конфликта, станет доминирующим. Оба – бывшие военные, и это важно, ведь они оценивают ситуацию не только с точки зрения дипломатии и геополитики, но и через призму военного искусства", – подытожил Игорь Рейтерович.