Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив Ігор Рейтерович. Він зазначив, що Сполучені Штати мають ще один варіант – суттєве збільшення військової допомоги Україні. Якщо Київ отримає значно більше високотехнологічної та високоточної зброї, це мінімізує ризики для українських військових і створить катастрофічні наслідки для Росії.

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"Нам не вистачає саме ракет, які б дозволили завдавати ударів по НПЗ та інших стратегічних об'єктах Росії. А тепер уявіть, що Україна отримала не десятки чи сотні ATACMS, а тисячі таких ракет. І не лише їх, а й Tomahawk", – сказав Ігор Рейтерович.

"Електрошокова терапія для Кремля"

Він додав, що раніше ідея постачання ракет Tomahawk здавалася малоймовірною, але в контексті останніх подій і перемоги Дональда Трампа це вже виглядає цілком реальним сценарієм.

США мають багато варіантів впливу на ситуацію без прямого військового зіткнення з Росією, допомагаючи Україні захищати свою територіальну цілісність і суверенітет. Вони можуть змусити Москву завершити війну. Але це буде болючий процес – свого роду електрошокова терапія для Кремля,

– зазначив Ігор Рейтерович.

Він переконаний, що в Росії це розуміють. Саме тому Владімір Путін і його оточення намагаються затягнути час. Утім, їхні ресурси виснажуються, а економічний потенціал зменшується. Росії доведеться сісти за стіл переговорів.

"Трамп має всі можливості, щоб стимулювати цей процес. Варто сподіватися, що думка таких впливових фігур, як Кіт Келлог і Майкл Волц, які нещодавно висловилися за пришвидшення вирішення конфлікту, стане домінуючою. Обидва – колишні військові, і це важливо, адже вони оцінюють ситуацію не лише з точки зору дипломатії та геополітики, а й через призму військового мистецтва", – підсумував Ігор Рейтерович.