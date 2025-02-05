Президент США може оприлюднити свій план вже найближчим часом. Як розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, у Вашингтоні припускають, що це станеться під час Мюнхенської безпекової конференції 14 – 16 лютого.

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Що відомо про план Трампа

Наразі з'являється тільки кулуарна інформація, яка не підтверджена, але за попередніми даними ми можемо говорити про щонайменше 3 пункти потенційного плану Дональда Трампа.

Мовиться про те, що лінію розмежування зафіксують по теперішній лінії фронту. Поки невизначеним залишається статус територій, які перебувають під російською окупацією, але натомість Україна отримає реальні гарантії безпеки, військові поставки, які унеможливлять повторну агресію Росії,

– зазначила Андріана Кучер.

Деталей, якими саме будуть гарантії безпеки, немає, так само як обсягу зброї, номенклатури. Ймовірно, ці подробиці ми почуємо під час конференції у Німеччині, яку відвідає Дональд Трамп і його віцепрезидент Джей Ді Венс.

Кулуарно говорять, що там може відбутися зустріч Трампа з Володимиром Зеленським. Очікувалося, що Президент України прилетить до Вашингтона для налагодженя контактів з новою американською адміністрацією, але цього не сталося.

Навіть та делегація, яка була на "Українському тижні" працювала не у розширеному форматі, як заявляли спочатку. Стало відомо, що очільник фракції "Слуга народу" і представник команди президента Давид Арахамія взагалі не буде присутнім. Очікувалося, що саме він встановлюватиме зв'язки з адміністрацією Трампа і впливовими республіканцями й демократами.

Що говорять про Україну

Під час "Українського тижня" відбувається низка заходів на підтримку нашої держави. Їх відвідують конгресмени. Також запланований бізнес-форум, у його межах представники бізнес-спільноти України та США матимуть можливість тісніше поспілкуватися.

На пресконференції виступали представники української делегації та конгресмени. Вони запевнили Україну в підтримці й наголосили на важливості досягнення справедливого миру.

Якщо вільний світ не зробить цього, ми чітко передбачаємо прискорення тиранії, що з'єднує Росію, Північну Корею та Іран. Це не відповідає стратегічним інтересам вільного світу,

– заявила голова Українського кокусу в Конгресі США Мерсі Каптур.

Також у Вашингтоні присутні чоловіки, які, на превеликий жаль, через російську агресію втратили свої сім'ї. Мовиться про Ярослава Базилевича, який втратив дружину у трьох дочок через удар по Львову. А також про Станіслава Кулика з Кривого Рогу. Його дружину та трьох дітей вбила російська ракета.

У Вашингтоні ці чоловіки переконували американське суспільство, конгресменів, представників влади в необхідності продовження допомоги Україні і протидії російській агресії. Напередодні Ярослав Базилевич подарував впливовому конгресмену-республіканцю Джо Вілсону іграшки своїх загиблих дітей.

Я впевнений, що президент хоче зменшити насильство, зменшити втрати людських життів. Він докладе всіх зусиль, але ми вже знаємо з Будапештського меморандуму і Мінських домовленостей одну послідовну річ про Владіміра Путіна – він не дотримується домовленостей,

– сказав співголова Українського кокусу в Конгресі США Джо Вільсон.

Під час пресконференції на Капітолійському пагорбі було дуже багато розмов про те, що не можна довіряти Путіну під час переговорного процесу, який, ймовірно, невдовзі розпочнеться. Важливо, щоб Україна була забезпечена сильними аргументами, а російський диктатор не мав можливостей для маніпуляцій.