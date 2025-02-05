Президент США может обнародовать свой план в ближайшее время. Как рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер, в Вашингтоне предполагают, что это произойдет во время Мюнхенской конференции по безопасности 14 – 16 февраля.

Читайте также "Ледяная королева" Белого дома: кто такая Сьюзи Уайлс и как стала ближайшей советницей Трампа

Что известно о плане Трампа

Сейчас появляется только кулуарная информация, которая не подтверждена, но по предварительным данным мы можем говорить о как минимум 3 пунктах потенциального плана Дональда Трампа.

Говорится о том, что линию разграничения зафиксируют по нынешней линии фронта. Пока неопределенным остается статус территорий, которые находятся под российской оккупацией, но взамен Украина получит реальные гарантии безопасности, военные поставки, которые сделают невозможным повторную агрессию России,

– отметила Андриана Кучер.

Деталей, какими именно будут гарантии безопасности, нет, так же как объема оружия, номенклатуры. Вероятно, эти подробности мы услышим во время конференции в Германии, которую посетит Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс.

Кулуарно говорят, что там может состояться встреча Трампа с Владимиром Зеленским. Ожидалось, что Президент Украины прилетит в Вашингтон для налаживания контактов с новой американской администрацией, но этого не произошло.

Даже та делегация, которая была на "Украинской неделе" работала не в расширенном формате, как заявляли сначала. Стало известно, что глава фракции "Слуга народа" и представитель команды президента Давид Арахамия вообще не будет присутствовать. Ожидалось, что именно он будет устанавливать связи с администрацией Трампа и влиятельными республиканцами и демократами.

Что говорят об Украине

Во время "Украинской недели" проходит ряд мероприятий в поддержку нашего государства. Их посещают конгрессмены. Также запланирован бизнес-форум, в его рамках представители бизнес-сообщества Украины и США будут иметь возможность тесно пообщаться.

На пресс-конференции выступали представители украинской делегации и конгрессмены. Они заверили Украину в поддержке и подчеркнули важность достижения справедливого мира.

Если свободный мир не сделает этого, мы четко предвидим ускорение тирании, которая соединяет Россию, Северную Корею и Иран. Это не соответствует стратегическим интересам свободного мира,

– заявила председатель Украинского кокуса в Конгрессе США Мерси Каптур.

Также в Вашингтоне присутствуют мужчины, которые, к большому сожалению, из-за российской агрессии потеряли свои семьи. Речь идет о Ярослава Базилевича, который потерял жену у трех дочерей из-за удара по Львову. А также о Станислава Кулике из Кривого Рога. Его жену и троих детей убила российская ракета.

В Вашингтоне эти мужчины убеждали американское общество, конгрессменов, представителей власти в необходимости продолжения помощи Украине и противодействия российской агрессии. Накануне Ярослав Базилевич подарил влиятельному конгрессмену-республиканцу Джо Уилсону игрушки своих погибших детей.

Я уверен, что президент хочет уменьшить насилие, уменьшить потери человеческих жизней. Он приложит все усилия, но мы уже знаем из Будапештского меморандума и Минских договоренностей одну последовательную вещь о Владимире Путине – он не придерживается договоренностей,

– сказал сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе США Джо Вильсон.

Во время пресс-конференции на Капитолийском холме было очень много разговоров о том, что нельзя доверять Путину во время переговорного процесса, который, вероятно, вскоре начнется. Важно, чтобы Украина была обеспечена сильными аргументами, а российский диктатор не имел возможностей для манипуляций.