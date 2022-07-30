За попытку дестабилизировать: в США ввели новые санкции против россиян

США ввели санкции против 2 россиян и 4 организаций страны-агрессора. Ограничения связанны с вмешательством в выборы в Соединенных Штатах.

Кроме этого, одного из подсанкционных лиц обвинили в вероятном использовании граждан США и политических групп для распространения российской пропаганды. Соответствующее заявление Министерство финансов США обнародовало 29 июля.

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США ввели новые санкции против россиян

В Минфине США заявили, что попавшие под новые санкции физические и юридические лица играли разные роли в попытках страны-террориста манипулировать и дестабилизировать Соединенные Штаты и их союзников и партнеров, в частности Украину.

Введение новых санкций демонстрирует решимость правительства США защитить свободные и честные выборы, а также другие демократические институты и процессы. Кроме этого, введение этих санкций является отдельной от широкого спектра мер, которые Соединенные Штаты и их союзники и партнеры продолжают применять против россии из-за вторжения в Украину.

Заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон отметил, что свободные и честные выборы являются опорой американской демократии, которую необходимо защищать от внешнего влияния.

кремль неоднократно пытался угрожать нашим демократическим процессам и институтам и подрывать их. Соединенные Штаты будут продолжать нашу масштабную работу по противодействию этим усилиям и защите нашей демократии от вмешательства россии,

– подчеркнул Нельсон.

В министерстве отметили, что российские спецслужбы, в частности федеральная служба безопасности россии, поддерживают операции влияния на Соединенные Штаты и их союзников и партнеров, управляемых кремлем. Также они часто вербуют граждан, которые затем используются для создания или усиления раскола в стране.

российские агенты выполняют конкретные задачи, информируют спецслужбы о конкретных людях и событиях и выполняют конкретные задачи. Кроме этого, кремль использует для распространения дезинформации и пропаганды ряд официальных, прокси- и неатрибуционных цифровых каналов.

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Кто попал в санкционный список

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что в санкционные списки попали:

"Антиглобалистское движение россии",

Центр поддержки и развития общественной инициативы "Креативная дипломатия",

ООО "Ионов Трансконтинентал",

информационное агентство "Стоп-империализм",

их руководители александр ионов и наталья бурлинова.

В Минфине США рассказали, что ионов – сотрудник фсб, использующий разные должности и компании, чтобы распространять дезинформацию кремля. Также россиянин прилагает и другие усилия с целью вредного воздействия. В частности, он взаимодействовал с "поваром" президента россии владимира путина евгением пригожиным.

В свою очередь, бурлинова также связана с российскими спецслужбами и финансируется кремлем. Ермак отметил, что одной из дезинформационных кампаний кремля является проект пригожина Lakhtа. Его целевая аудитория – население Соединенных Штатов, Европы, Украины и даже россии.

Бюджет проекта Lakhta составляет десятки миллионов долларов. С него финансируют фермы интернет-троллей и другие средства медийного вредного воздействия.

"С 2014 года проект Lakhta использовал фиктивных онлайн-персон, которые выдавали себя за граждан США, чтобы вмешаться в выборы в Соединенных Штатах. пригожин финансирует Агентство интернет-исследований, которое OFAC внес в санкционный список в 2018 году за вмешательство в президентские выборы 2016 года", – отметил глава ОП.

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Активы подсанкционных лиц заблокировали

Введенные Соединенными Штатами санкции предусматривают, что:

все активы юридических и физических лиц, находящихся в США или во владении, или под контролем граждан Соединенных Штатов, заблокируют;

также блокируются любые организации, прямо или косвенно принадлежащие подсанкционным лицам на 50 или более процентов;

кроме того, физическим или юридическим лицам США или в пределах Соединенных Штатов запрещено совершать какие-либо транзакции с активами подсанкционных лиц;

физические или юридические лица, участвующие в таких транзакциях, также могут попасть под действие санкций США – так называемые вторичные санкции.

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