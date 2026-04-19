Об этом Ольга Стефанишина написала на своей странице в соцсети Х.
Что написала Стефанишина относительно российской нефти?
Госпожа посол Украины в США отметила, что России нельзя позволять получать прибыль от действий своего союзника Ирана.
Мы призываем администрацию США возобновить санкции против российской нефти и нефтепродуктов. В наших общих интересах ограничить финансирование, которое Россия использует для своих атак на Украину и для помощи противникам США,
– написала Ольга Стефанишина.
Дипломат подчеркнула, что если Россия увидит, что дестабилизация и разжигание войны являются выгодными, новые проблемы в мире не заставят себя ждать.
"В частности, российский представитель уже назвал отмену ограничений на нефть "сотрудничеством"", – отметила госпожа посол.
Кстати, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин выразил в эфире 24 Канала мнение, что чем дольше будет идти война США против Ирана – тем больше денег на российской нефти заработает Владимир Путин. Эксперт также подчеркнул, что санкции США не будут иметь абсолютно никакого смысла, потому что именно американцы спровоцировали конфликт – блокирование Ормузского пролива и дефицит ресурса в регионе.
Как США снова смягчили санкции против российской нефти?
Минфин США 18 апреля продлил лицензию на покупку российской нефти до 16 мая. Решение приняли вопреки предыдущим обещаниям такого не делать.
США также продлили разрешение на деятельность сербской нефтяной компании NIS, которая подпадает под санкции из-за российских владельцев. Разрешение будет действовать до середины июня 2026, а цель этих мер заключается в том, чтобы защитить внутренний рынок от дефицита нефтепродуктов и скачков цен.
В то же время российский экспорт нефти морем значительно снижен из-за ударов Украины по портовой инфраструктуре. Восстановление может длиться примерно месяц, если не будет новых ударов.