Об этом Ольга Стефанишина написала на своей странице в соцсети Х.

Интересно Кремль опасается: аналитик ответил, какая угроза для власти может появиться в России

Что написала Стефанишина относительно российской нефти?

Госпожа посол Украины в США отметила, что России нельзя позволять получать прибыль от действий своего союзника Ирана.

Мы призываем администрацию США возобновить санкции против российской нефти и нефтепродуктов. В наших общих интересах ограничить финансирование, которое Россия использует для своих атак на Украину и для помощи противникам США,

– написала Ольга Стефанишина.

Дипломат подчеркнула, что если Россия увидит, что дестабилизация и разжигание войны являются выгодными, новые проблемы в мире не заставят себя ждать.

"В частности, российский представитель уже назвал отмену ограничений на нефть "сотрудничеством"", – отметила госпожа посол.

Кстати, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин выразил в эфире 24 Канала мнение, что чем дольше будет идти война США против Ирана – тем больше денег на российской нефти заработает Владимир Путин. Эксперт также подчеркнул, что санкции США не будут иметь абсолютно никакого смысла, потому что именно американцы спровоцировали конфликт – блокирование Ормузского пролива и дефицит ресурса в регионе.

Как США снова смягчили санкции против российской нефти?