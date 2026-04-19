Про це Ольга Стефанішина написала на своїй сторінці у соцмережі Х.

Що написала Стефанішина стосовно російської нафти?

Пані посол України в США зазначила, що Росії не можна дозволяти отримувати прибуток від дій свого союзника Ірану.

Ми закликаємо адміністрацію США відновити санкції проти російської нафти та нафтопродуктів. У наших спільних інтересах обмежити фінансування, яке Росія використовує для своїх атак на Україну та для допомоги противникам США,

– написала Ольга Стефанішина.

Дипломатка підкреслила, що якщо Росія побачить, що дестабілізація та розпалювання війни є вигідними, нові проблеми у світі не змусять себе чекати.

"Зокрема, російський представник уже назвав скасування обмежень на нафту "співпрацею"", – зауважила пані посол.

До речі, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин висловив в етері 24 Каналу думку, що чим довше йтиме війна США проти Ірану – тим більше грошей на російській нафті заробить Володимир Путін. Експерт також підкреслив, що санкції США не матимуть абсолютно ніякого сенсу, бо саме американці спровокували конфлікт – блокування Ормузької протоки та дефіцит ресурсу в регіоні.

