Никакого компромисса: Трамп будет вынужден пойти на решительный шаг в отношении России

Россия продолжает настаивать на ультиматумах, что делает любое перемирие невозможным. Вероятно, Москва стремится восстановить свой контроль над Европой, но на ее пути стоит суверенная Украина.

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда в эфире 24 Канала отметил, что Дональд Трамп будет вынужден "ударить" санкциями по России. Заявления России свидетельствуют о том, что она пока не планирует заключать перемирие.

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“Он будет вынужден это сделать для того, чтобы доказать, что он способен сделать Америку снова великой. Они свидетельствуют о том, что никакой точки компромисса или возможности найти какой-то баланс или платформу для заключения перемирия со стороны Москвы нет", – объяснил Олег Дунда.

Россия хочет восстановления старого порядка

Он добавил, что в течение последнего года россияне вернулись к ультиматумам 2021 года. Они хотят возвращения порядка, который существовал во времена Варшавского договора.

Фактически, они настаивают на том, что Соединенные Штаты должны покинуть Европейский континент, а Россия должна взять на себя полномочия обеспечения прав, безопасности и управления этим континентом в отсутствие США,

– добавил Дунда.

Он пояснил, что в России считают, что реанимировать старый порядок можно только путем уничтожения Украины. Ведь пока Украина существует и имеет суверенитет, оружие и армию, реализация их планов невозможна.

Компромисс пока невозможен

"В данном случае компромисс между Киевом, украинцами и Москвой невозможен. Соответственно, не может быть компромисса и между Вашингтоном и Москвой, независимо от того, кто в это верит или этого хочет", – подытожил Олег Дунда.

Напомним, что Варшавский договор – это военный союз социалистических стран, создан в 1955 году под руководством СССР как противовес НАТО. В 1989 году он начал упадок из-за краха коммунистических режимов в Восточной Европе, падения Берлинской стены и ослабления влияния СССР. Эти события стали началом распада социалистического блока и завершения "холодной войны".