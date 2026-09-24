Новые санкции США против России могут существенно повлиять на дальнейшую политику Дональда Трампа, однако основные риски для Вашингтона могут быть связаны не только с Москвой. На этом фоне Белый дом все острее конфликтует с американскими СМИ, а возможное сближение США с Китаем может иметь далекоидущие последствия.

Соучредительница и главный редактор Independence Avenue Media Ия Миромашвили в эксклюзивном интервью для War & Politics 24 рассказала о новых санкциях против России, политике Трампа и рисках возможного большого соглашения с Китаем. Также она поделилась впечатлениями от поездки в Украину во время российской атаки на поезд, в котором находились европейские дипломаты и западные журналисты..

Санкции США против России и рычаги влияния Трампа

Дональд Трамп заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что подписал закон Линдси Грэма о санкциях и применит его в случае необходимости. Но он до сих пор не сказал, когда. Верите ли вы, что Трамп готов оказывать реальное давление на Путина,, или он сохранит эти санкции в качестве инструмента для заключения еще одной сделки с Москвой?

Это очень хороший вопрос, и я думаю, что на самом деле только президент Трамп знает на него ответ. Хорошая сторона законопроекта о санкциях заключается в том, что это уже не законопроект. Это уже не разговор о том, что следует делать с Россией. Сейчас это фактически закон США.

Поэтому у президента есть свобода действий в отношении этого закона, или закон дает ему эту свободу действий на основании того, как он был переработан в течение последних месяцев. Но существует вероятность, что это может быть использовано как рычаг или инструмент для переговоров с россиянами, либо для того, чтобы подтолкнуть россиян сесть за стол переговоров в серьезном ключе.

Теперь, что это также делает, помимо России, конечно, зрители и слушатели знают, что это налагает санкции на страны, которые покупают российскую нефть. И в дополнение к российской нефти, как вы знаете, позже в этот законопроект также была добавлена часть, касающаяся Ирана.

Таким образом, в целом это очень широкий инструмент, которым располагает президент на основании этого закона. Нам придется подождать и посмотреть, как он будет его использовать. Но это также дает правительству США определенные рычаги влияния, скажем, на теневой флот, чего никогда не было в законодательстве США.

Это никогда не было предметом обсуждения. Но благодаря этому законопроекту теперь США вводят санкции против теневого флота, что является большим шагом.

Еще один момент, конечно, это Индия и Китай. В целом есть пять стран, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти и газа. Но две из них – это Индия и Китай, и многие в Соединенных Штатах хвалят этот закон именно потому, что он даст президенту Трампу рычаги влияния на Индию и Китай, чтобы они покупали меньше российских энергоресурсов.

Еще один момент: в определенной степени президенту придется использовать отдельные положения этого закона, ну, потому что это закон. И одно отличие здесь заключается в том, что если страна закупает менее 15% своих энергетических потребностей у России, тогда президент может заявить, что не собирается вводить санкции или пошлины против этих стран.

Так что в целом это очень хорошо, что теперь этот законопроект стал законом США. Нам придется подождать и посмотреть, как президент решит его использовать. И на самом деле в США были большие дебаты, особенно в Палате представителей.

Как вы знаете, Сенат США принял законопроект в августе очень большим большинством голосов. Это было 86 сенаторов против 11 из 100, конечно. А затем Палата представителей приняла его 16 сентября, и цифры были 262 против 159, так что это также свидетельствует об очень большой двухпартийной поддержке Украины.

Поэтому дебаты возникли, когда речь зашла о полномочиях и праве президента использовать этот закон и о том, как его применять. Но теперь он принят. Президент его подписал, и, как и со многими вещами в администрации США, нам придется подождать и посмотреть, как этот закон будет использоваться.

Полное интервью с Ией Миромашвили: смотрите видео

К чему Трамп хочет склонить Украину и Россию?

Трамп, угрожая странам, которые покупают российскую нефть, в то же время хочет энергетического перемирия между Украиной и Россией. Он попросил президента Зеленского не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, расположенным в глубине России. Пытается ли он оказать давление на Путина? Или он настолько обеспокоен ростом цен на нефть в Соединенных Штатах?

Я не думаю, что это на самом деле имеет большое отношение к Путину или к оказанию давления на Путина. Президент Трамп, когда он высказал эту просьбу или призвал президента Зеленского не наносить удары по российским, особенно дизельным, нефтеперерабатывающим заводам, сказал, что из-за этого цены на нефть или цены на дизельное топливо в мире растут.

Поэтому он подвергся резкой критике по этому поводу как в США, так и на международном уровне, где говорили, что на самом деле цены повышают не украинские атаки на российские дизельные или нефтеперерабатывающие заводы, а война на Ближнем Востоке и проблема Ормузского пролива.

И, как вы знаете, Соединенные Штаты начали военную операцию в феврале этого года, и это должна была быть короткая операция с определенными на тот момент целями, которые менялись несколько раз, и операция все еще продолжается. США утверждают, что Ормузский пролив сейчас открыт и грузовые суда – как грузовые корабли, так и нефтяные танкеры – проходят через него, и что США разминировали очень большую часть Ормузского пролива.

Но факт остается фактом: цены на нефть по-прежнему очень высоки, и в дополнение к этому есть еще один аспект, о котором, возможно, думает президент Трамп, а именно предстоящие промежуточные выборы в Соединенных Штатах.

Чаще всего результаты промежуточных выборов определяются экономическими факторами внутри Соединенных Штатов. Иногда некоторые большие внешнеполитические вопросы могут повлиять на избирателей, но обычно это экономика и стоимость жизни или доступность, как сейчас мы видим много упоминаний этого слова в политических дебатах в США.

Поэтому стоимость жизни в США выросла, и я думаю, что президент Трамп также как бы пытается разделить ответственность, возможно, на Украину, говоря, что это происходит из-за Украины. Но, опять же, отпор был очень сильным: говорили, что это не Украина, это на самом деле Ормуз.

Украинский ветеран войны и бывший командир роты "Айдар" Евгений Дикий заявил, что Украина никогда не должна соглашаться прекратить наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Но может ли на самом деле Владимир Зеленский позволить себе сказать "нет" Дональду Трампу, когда Украина по-прежнему зависит от американской разведки, которая сейчас незаменима в мире?

Некоторые из экспертов, с которыми мы общались в Independence Avenue Media, отмечали в этой связи, что Украина и президент Зеленский говорят о желании, чтобы Россия серьезно отнеслась к переговорам. Украина хочет мира больше, чем кто-либо другой в мире, и это очень четко видно с того, что иногда говорит президент Зеленский.

Теперь, может ли он позволить себе сказать "нет" президенту Трампу? Мы видели, как Украина давала отпор или, по крайней мере, шла навстречу США, что касается запросов или некоторых политических мер.

Мы видели, как проходили переговоры по соглашению о критически важных минералах, когда США хотели большего, но Украина дала отпор, и в итоге это привело к взаимосогласованному соглашению. Так что Украина, я думаю, может это сделать, и некоторые из экспертов, с которыми мы общались, говорят, что в обмен на то, чтобы, возможно, сказать "нет" ударам по российским нефтеперерабатывающим заводам и энергетической инфраструктуре, Украина может получить что-то от Соединенных Штатов.

Возможно, даже был комментарий о том, что системы "Пэтриот" будут предоставлены в обмен на то, что Украина прекратит эти атаки на Россию.

Но если нет ничего, что Украина могла бы получить в обмен на прекращение этих атак на Россию, тогда я не вижу, как украинское правительство может принять такое решение.

Потому что это явно оказывает влияние на Россию, и Украина, президент Зеленский, называет это "дальнобойными санкциями", которые на самом деле являются санкциями против российской нефтяной инфраструктуры. Мы видели очереди из автомобилей и километровые очереди людей за бензином.

Это сказывается на сельском хозяйстве в России. Это сказывается на производстве удобрений. Так что это влечет за собой множество различных последствий: дефицит нефти и газа внутри России, и это только из-за украинских атак. Поэтому я не знаю, как Украина может принять это решение, не получив на самом деле ничего взамен.

Китай, Тайвань и возможная большая сделка с Пекином

Сейчас Си Цзиньпин готовится к переговорам с Трампом в Вашингтоне. Китай хочет, чтобы США прекратили продавать оружие Тайваню. Мог бы Трамп использовать Тайвань как часть более крупной сделки с Пекином? И что бы он хотел взамен?

Это отличный вопрос, и единственный человек, у которого есть ответы на эти вопросы, – это президент Трамп. Президент Трамп дал понять, что он готов не быть таким жестким с Китаем в отношении Тайваня, и он говорил об этом несколько раз.

Он не совсем готов заявить, что США будут защищать Тайвань в случае военных действий против него. Поэтому нам придется подождать и посмотреть.

Президент Си, очевидно и, конечно же, поднимет вопрос о Тайване. Но что Трамп захочет в обмен – будет ли это, возможно, дистанцирование Пекина от Москвы, помощь в решении вопроса с иранским режимом или что-то другое – мы не знаем.

Поэтому нам придется подождать. К сожалению, мы беседуем в то время, когда некоторые из этих новостей все еще появятся после этой беседы. Поэтому нам придется подождать и посмотреть на это.

Почему разгорелся конфликт Белого дома со СМИ?

Трампу теперь удалось втянуть CNN и Fox News на одну сторону спора. Большие американские сети прекратили совместное видеоосвещение президентского мероприятия после того, как Белый дом запретил CNN, Politico и MSNBC. Почему этот конфликт зашел так далеко?

Это интересно. Итак, президент Трамп сначала сказал, что не было никакой причины. Когда его спросили, почему он запретил этим действительно большим новостным организациям в Соединенных Штатах доступ в Белый дом, который является государственным учреждением, он ответил: "Ну, нет никакой причины. Это просто несправедливость, и они всегда публикуют эти негативные репортажи о том, что делает этот Белый дом".

Позже он дал более подробное объяснение, заявив, что это всегда очень негативно и что это фейковые новости и так далее.

Теперь, что произошло с тех пор, так это то, что вице-президент Джей Ди Венс также выступил и прокомментировал это, сказав, что на самом деле это не запрет, просто эти репортеры не будут иметь привилегии прямого доступа к президенту, или эти СМИ не будут иметь прямого доступа к президенту, будь то в Овальном кабинете, в Белом доме или на президентском самолете, куда обычно попадают новостные агентства и путешествуют вместе с президентом.

Поэтому после этого Джей Ди Венс выступил с несколько смягченным описанием того, что произошло.

Теперь, что интересно, так это то, что после того, как президент заявил, что CNN, MSNBC Now и Politico не имеют к нему прямого доступа, большинство других медиаорганизаций как бы встали на сторону "запрещенных" организаций и сказали: "Хорошо, если это не так, тогда мы не собираемся заменять то, что CNN иногда делала", а именно обслуживать так называемую пуловую камеру.

Всегда есть по крайней мере одна из этих медиаорганизаций, присутствующая вместе с президентом, поэтому каждый раз, когда он что-то говорит, пуловая камера распространяет кадры и контент остальным членам этого медиапула.

Поэтому сегодня за президентом Трампом не следит пуловая камера. Вчера была очередь CNN, и ни одна из других медиаорганизаций не заменила CNN, поэтому у президента Трампа было мероприятие, которое на самом деле не получило большого освещения.

И у одной из медиаорганизаций было видео, но у них не было звука к нему, потому что не было организованного освещения этого события.

Поэтому очень интересно, что происходит в этом плане. СМИ, очевидно, дают отпор, и реакция на это была очень громкой, очень быстрой и довольно негативной, с утверждением, что президент Трамп не имеет права вводить такой запрет, или что президент Трамп не может взять на себя это право и запретить репортерам доступ в Белый дом и на борт Air Force One.

Потому что, принимая это решение, он фактически лишает аудиторию этих СМИ возможности получать новости напрямую из источника – из Белого дома.

Поэтому мы посмотрим, как это развернется. Как мы слышали вчера, Politico, MSNBC Now и New York Times подали иск. Я думаю, что у администрации президента есть время до конца сегодняшнего дня, чтобы ответить на него, и мы посмотрим, как это пойдет.

В Вашингтоне еще довольно рано, так что посмотрим, подаст ли администрация ответ на это и как это произойдет. Но сейчас кажется, что президент, который всегда любит общаться с журналистами и каждый раз, когда он что-то подписывает, превращает это в большую пресс-конференцию – ежедневно, иногда по несколько раз в день, – теперь не поддерживает такого взаимодействия со СМИ.

Поэтому посмотрим, что будет происходить. Это все еще процесс, через который нам предстоит пройти.

Как директор Independence Avenue Media, как журналистка, что вы об этом думаете?

Важно, абсолютно важно иметь свободные СМИ, иметь доступ к правительствам не только в Соединенных Штатах, но и в любом демократическом обществе. Любая аудитория, которая, в частности, голосует на свободных и честных выборах, должна быть информирована.

И если люди решают слушать СМИ по своему выбору, у них должна быть такая возможность. Поэтому как журналистка, как медиаменеджер, я абсолютно убеждена, что каждому должно быть позволено слышать новости или следить за президентом и иметь возможность задавать ему вопросы.

Согласен ли президент с вопросами или они ему не нравятся, президент избирается страной. И я думаю, что страна, в свою очередь, также должна слышать непосредственно от президента.

И в некоторых случаях, и в большинстве случаев, это происходит через СМИ, хотя президент Трамп также очень активно занимается собственным освещением в социальных сетях. И, как вы знаете, у него есть Truth Social, что в большой степени является его средством общения с американским народом, но этого все равно недостаточно.

Задавать вопросы, получать ответы непосредственно на эти вопросы – это важная роль СМИ. И я думаю, что нам нужно вернуться к этому базовому демократическому принципу, который заключается в том, что свободные СМИ важны для демократии.

Гренландия, новые базы США и арктическая безопасность НАТО

Говоря об отношениях Трампа с Европой, стоит упомянуть еще одно важное событие в Гренландии. После нескольких месяцев напряженности в отношениях с Данией США планируют построить на острове еще две военные базы в дополнение к уже существующей базе Питуффик. Что на самом деле Трамп получил от этого соглашения, чего у Америки раньше не было?

Несколько вещей. На самом деле это соглашение немного более всеобъемлющее, чем предыдущее. Но на первый взгляд может показаться, что это то самое соглашение 1951 года, которое было возобновлено.

Отличие заключается в том, что теперь Гренландия является одной из сторон соглашения. Это не просто Дания, Дания и Соединенные Штаты, как это было в случае с соглашением 1951 года. На этот раз это Дания, США и Гренландия, которые подпишут соглашение на полях Генеральной Ассамблеи ООН сегодня.

Так что это другое дело. Теперь, что это означает с точки зрения значимости данного шага, так это то, что теперь, поскольку Гренландия является частью соглашения, в случае если Гренландия решит... Как вы знаете, это автономная часть Королевства Дании с правом на самоопределение.

Поэтому, если Гренландия в какой-то момент решит обрести независимость, Соединенные Штаты и Гренландия все равно останутся в том же соглашении, которое будет подписано сегодня. Это совсем другое дело. Это изменяет договор 1951 года.

Еще один момент заключается в том, что кризис, который изначально был вызван тем, что президент Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией или что США хотели купить Гренландию и так далее, почти завершился. Он оказал на НАТО очень негативное влияние.

Это была большая конфронтация, как вы помните, между членами НАТО. Один из них, самый сильный и могущественный, пытался или угрожал захватить часть территории другого члена НАТО.

Поэтому я думаю, что кризис сейчас закончился, потому что НАТО теперь, по настоянию или по просьбе Дании, – это не просто безопасность Королевства Дании и Гренландии, но и НАТО. Поэтому соглашение теперь является частью системы арктической безопасности НАТО. Это еще один большой момент, отличающий его от договора 1951 года.

Что касается присутствия США на острове, то в настоящее время США не находятся там, где они были во время холодной войны. Тогда у США было около 150 000 военнослужащих и несколько баз в Гренландии.

И теперь, в дополнение к действующей космической радиолокационной станции, на которой находится около 150 американских военнослужащих, США создадут еще две базы. Но во время холодной войны их было более дюжины. Это было гораздо, гораздо больше, чем просто три.

Еще один момент, о котором, я думаю, важно упомянуть, заключается в том, что этим соглашением США, Гренландия и Дания фактически отгораживают Китай и Россию от острова. Таким образом, согласно этому соглашению, России и Китаю запрещено иметь какие-либо военные объекты на острове, помимо того, что им запрещено инвестировать в любую стратегическую экономическую инфраструктуру.

Они не могут приобретать определенные стратегические товары, будь то ресурсы, шахты и так далее. Поэтому, хотя кажется, что это все еще соглашение 1951 года, которое США подписали после всего этого, на самом деле оно защищает интересы национальной безопасности США на постоянной основе в настоящее время, или, по крайней мере, пока это соглашение действует.

Атака на поезд с дипломатами и журналистами: показания очевидцев

Мы встретились на конференции YES ровно неделю назад. Буквально через несколько дней Россия совершила атаку на поезд, полный европейских дипломатов и западных журналистов. Вы были в том поезде?

Я была в том самом поезде с Карлом Бильдтом. Фактически, мы были в соседнем купе в том же вагоне. Так что я действительно пережила часть этого.

Наш поезд не был поражен, но нас попросили эвакуироваться из поезда. Насколько я слышала, они пытались… Я не подтверждала эту информацию из независимых источников, но они пытались добиться того, чтобы поезд, в котором я находилась, отправился раньше и добрался до границы как можно быстрее.

И это был поезд, который следовал сразу за нами, всего на несколько минут позади нас, который был поражен и разбомблен.

Поэтому я думаю, что украинские власти, железнодорожная охрана и мобильные группы безопасности очень, очень старались убедиться, что безопасность пассажиров была обеспечена. Но я думаю, что Россия также знала, что в этих поездах было так много высокопоставленных лиц, журналистов, бывших глав государств.

И я действительно верю, что это была преднамеренная атака, чтобы помешать друзьям Украины приехать в Украину, чтобы запугать их и заставить не ехать, что, с другой стороны, является большой поддержкой, которую украинцы видят со стороны таких друзей, как Карл Бильдт, или, я не знаю, Ниал Фергюсон, или Керсти Кальюлайд, которая также была в том же поезде, и некоторые другие.

Поэтому я не думаю, что эта тактика сработает. Для меня лично это была 11-я поездка в Украину с момента полномасштабного вторжения в 2022 году, и я намерен вернуться. Я намерен вернуться снова.

Возможно, мы когда-нибудь проведем это интервью лично. Поэтому я не думаю, что эта тактика сработает, но очень прискорбно, что гражданские поезда становятся мишенями, причем теперь так близко к границе НАТО.

Поэтому надеюсь, что НАТО также обратит на это внимание, и это станет для них своеобразным тревожным сигналом о том, что война приближается к НАТО гораздо ближе, чем раньше.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.