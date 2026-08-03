Украина нанесла санкционный удар по российскому ВПК: в списке – производители ракет и силовые структуры
Украинские власти продолжают последовательно оказывать давление на оборонно-промышленный комплекс страны-агрессора. Новый пакет ограничений направлен против предприятий, снабжающих российские вооруженные силы оружием и цифровыми технологиями.
Об этом сообщили в Офисе президента Украины.
Что известно о новых санкциях?
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении новых санкций против компаний, работающих на российский военно-промышленный комплекс.
В санкционный список включили 23 компании и 20 связанных с ними физических лиц. По данным ОП, они поставляли оборудование и комплектующие для российского ВПК и силовых структур, помогая обходить международные санкции.
В частности, под санкции попала фирма "Кидма Тек", которая производит оптические приборы, средства ПВО и реактивные системы залпового огня, а также ремонтирует авиационные и противотанковые управляемые ракеты.
Также под ограничения попал завод имени Морозова, входящий в структуру "Ростеха", который производит взрывчатые вещества, ракетное топливо и материалы для комплексов "Искандер-М".
Кроме того, ограничения введены в отношении компании "Спецелектронкомплект", участвующей в производстве управляемых авиационных ракет, предприятия "Аурум" и ряда российских ИТ-предприятий, разрабатывающих программное обеспечение для информационной безопасности.
Каждое предприятие, лишившееся доступа к компонентам, технологиям или финансированию, будет производить меньше баллистических ракет, дронов и другого оружия для войны. Чем больше государств присоединится к таким ограничениям, тем слабее будут возможности России наносить удары по Украине,
– заявил уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Напомним, что в конце июля сенаторы США проголосовали за начало рассмотрения законопроекта о санкциях против России, над которым покойный Линдси Грэм работал более года.
Документ поддержали более 80 сенаторов, еще 12 проголосовали против. Такая широкая поддержка обеих партий стала сигналом для Украины о том, что США и в дальнейшем готовы помогать ей в борьбе с российской агрессией.
Также документ предусматривает исключения для государств, сокращающих импорт российского природного газа, а также для тех, чьи закупки составляют менее 15% годового экспорта российского газа.