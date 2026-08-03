Про це повідомили в Офісі президента України.

Що відомо про нові санкції?

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження нових санкцій проти компаній, які працюють на російський військово-промисловий комплекс.

До санкційного списку внесли 23 компанії та 20 пов'язаних із ними фізичних осіб. За даними ОП, вони постачали обладнання й комплектуючі для російського ВПК та силових структур, допомагаючи обходити міжнародні санкції.

Зокрема, під санкції потрапила фірма "Кідма Тек", яка виготовляє оптичні прилади, засоби ППО та реактивні системи залпового вогню, а також ремонтує авіаційні й протитанкові керовані ракети.

Також під обмеженнями опинився завод імені Морозова зі структури "Ростеха", який виробляє вибухівку, ракетне паливо та матеріали для комплексів "Іскандер-М".

Окрім цього, обмеження запроваджено проти компанії "Спецелектронкомплект", залученої до випуску керованих авіаракет, підприємства "Аурум" та низки російських ІТ-підприємств, що розробляють софт для інформбезпеки.

Кожне підприємство, яке втратить доступ до компонентів, технологій чи фінансування, виробить менше балістичних ракет, дронів та іншої зброї для війни. Що більше держав долучаться до таких обмежень, то слабшими будуть спроможності Росії завдавати ударів по Україні,

– заявив уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Нагадаємо, що наприкінці липня сенатори США проголосували за початок розгляду законопроєкту про санкції проти Росії, над яким покійний Ліндсі Грем працював понад рік.

Документ підтримали понад 80 сенаторів, ще 12 проголосували проти. Така широка підтримка обох партій стала сигналом для України, що США й надалі готові допомагати їй у боротьбі з російською агресією.

Також документ передбачає винятки для держав, які скорочують імпорт російського природного газу, а також для тих, чиї закупівлі становлять менш ніж 15% річного експорту російського газу.