Послы ЕС утвердили 13-й пакет санкций против России: Боррель раскрыл детали

Послы ЕС утвердили 13-й пакет санкций против России. Его опубликуют накануне годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину.

Корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети X (ранее Twitter) написал, что послы ЕС дали "зеленый свет" 13-му пакету санкций ЕС. Впоследствии это подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Скоро ЕС представит 13-й пакет санкций против России

По данным источников Reuters в ЕС, новый пакет охватывает около 200 юридических и физических лиц.

Он должен быть опубликован как раз перед 24 февраля,

– сообщил Рикард Йозвяк.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала соглашение послов по 13-му пакету санкций против России и отметила, что важно продолжать оказывать давление на Кремль.

Мы должны продолжать ослаблять военную машину Путина. Введя в общей сложности 2000 списков, мы продолжаем оказывать сильное давление на Кремль. Мы также продолжаем сокращать доступ России к беспилотникам,

– написала она.

Боррель раскрыл детали санкционного пакета

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что в пакет санкций добавят почти 200 физических и юридических лиц. Однако это еще не все – новые санкции будут направлены на блокировку "лазеек" для обхода санкций.

По словам Борреля, в рамках 13-го пакета ЕС введет больше мер против организаций, которые привлечены для обхода санкций Россией, а также оборонного и военного секторов.

Стоит отметить, что сейчас ЕС принял 12 пакетов санкций против России. Последний пакет санкций Совет принял 18 декабря 2023 года.