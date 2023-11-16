Удар по оборонной промышленности России: ISW сказал о вероятном новом пакете санкций ЕС

Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину. В частности эти торгово-экономические ограничения могут ударить по оборонно-промышленной базе страны-агрессора.

Аналитики американского Института изучения войны подчеркнули, что такие санкции делают Россию уязвимой к выработке собственного оружия. В то же время, они отметили, что Россия пытается заменить европейскую комплектацию отечественным продуктом.

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Новый пакет ЕС может мощно ударить по оборонке России

Эксперты подчеркнули, что Европейский Союз, похоже, готов запретить экспорт станков и основных компонентов оборудования для производства оружия в Россию. В частности, именно эти машины важны в промышленном производстве страны-агрессорки.

Запрет, если он будет введен в действие и будет эффективно выполняться, может нанести значительный удар по оборонно-промышленной базе России,

– отметили в ISW.

Аналитики, ссылаясь на журналистов Bloomberg, подчеркнули, что 12 пакет санкций ЕС предусматривает запрет на экспорт прецизионных станков и деталей машин, используемых Россией для производства оружия и боеприпасов, таких как сварочные аппараты, литиевые батареи, термостаты, двигатели и дроны.

"Россия импортирует высокоточные машины и точные станки из Европы, чтобы поддерживать производство боеприпасов и другие усилия оборонно-промышленной базы", – говорится в отчете экспертов.

В американском Институте изучения войны также отметили, что почти полная зависимость России от европейских и американских точных станков делает Россию особенно уязвимой к таким санкциям. В то же время, они отметили, что на момент начала войны Россия импортировала почти все необходимые ей станки.

Россия готовится замещать иностранные комплектования собственными

Аналитики сказали, что в 2023 году Россия все активнее пытается найти решение по импортозамещению для закупки точных станков западного производства. Так, в мае 2023 года российское правительство одобрило так называемую "Концепцию технологического развития до 2030 года".

Она поощряет внутреннее производство высокотехнологичной продукции, например прецизионных станков, и обязывает отечественные предприятия производить не менее 75 процентов высокотехнологичной продукции России до 2030 года,

– сказали в ISW.

Эксперты отметили, что российская группа "СТАН", являющаяся крупнейшим производителем высокоточных машин, является основным элементом российской программы импортозамещения. В то же время глава дочерней компании "RT-Capital" Семен Якубов заявил 26 октября, с помощью группы "СТАН" российские власти надеются удовлетворить "большую потребность" в современных точных машинах при отсутствии западного импорта.

"Санкции Запада и война в Украине резко повысили спрос России на станки отечественного производства. Якубов отметил, что "СТАН" не смог выполнить даже трети общего объема российских заказов на прецизионные машины в 2023 году на сумму около 67,1 миллиона долларов США", – подчеркнули эксперты.

В заключение они добавили, что спрос России на прецизионные станки намного превышает текущие производственные возможности страны-агрессора.