В понедельник, 16 декабря, Совет Евросоюза одобрил 15-й пакет санкций против России. В него попали 54 физических лица и 30 организаций из России, КНДР и Китая.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил, что Венгрия поддержала 15-й пакет санкций, поскольку оттуда удалось "вычистить" наиболее "сумасшедшие идеи". Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.

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Кого Венгрия спасла от санкций

По словам Сийярто, Венгрии, которая председательствует в Совете ЕС до конца этого года, удалось добиться исключения из 15-го пакета санкций против России:

патриарха Московского Кирилла,

постпреда России при ООН Василия Небензи,

российского Олимпийского комитета.

Санкции против священнослужителей лишили бы даже последней надежды на мир,

– сказал Сийярто.

Также было продлено исключение для венгерской MOL на экспорт нефтепродуктов из российского сырья.

Глава венгерского МИД также раскритиковал предыдущее заседание глав МИД Евросоюза, где принимали санкции, за то, что там "никто не выступил за прекращение огня", а Брюссель, по его словам, продолжает придерживаться "провальной провоенной стратегии".

Напомним, в начале декабря Сийярто посетил Москву для встречи с Лавровым и в очередной раз подчеркнул, что Венгрия на стороне мира.