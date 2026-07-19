В ЕС растет сопротивление новым санкциям против России: Financial Times назвала причины

В Европейском Союзе все сильнее растет внутреннее сопротивление введению новых санкций против России. Ряд государств-членов требует исключений для защиты собственного бизнеса и экономических интересов.

Собеседники Financial Times предупреждают, что такая тенденция может существенно снизить эффективность будущих пакетов санкций.

Почему страны ЕС блокируют новые санкции против России?

Правительства стран ЕС все менее охотно поддерживают решения, которые могут негативно сказаться на деятельности больших национальных компаний.

За столом переговоров моральный императив играет все меньшую роль,

– цитирует издание одного из собеседников.

В то же время, по его словам, хотя официальная риторика европейских столиц в отношении России остается жесткой, на практике все чаще преобладают экономические интересы.

Наибольшие дискуссии возникли вокруг отдельных отраслевых ограничений. Греция отказывается поддержать новый пакет санкций без исключения для перевозки российского сжиженного природного газа в третьи страны. Такую позицию связывают с деятельностью греческой судоходной компании Dynagas, которая после начала полномасштабной войны перевезла более 30 миллионов тонн российского СПГ.

В свою очередь Германия и Португалия выступают против запрета на закупку российской рыбы, объясняя это потребностями собственной рыбоперерабатывающей промышленности. Франция и Италия стремятся смягчить положения о запрете на выдачу виз ЕС российским военным, участвовавшим в войне против Украины.

Австрия же в очередной раз добивается размораживания около 2 миллиардов евро российских активов, чтобы компенсировать потери банка Raiffeisen.

По словам источников издания, количество требований об исключениях стало беспрецедентным.

Это большой кризис для всего подхода к санкциям. Если все будут требовать исключений и лазеек, то в конце процесса каждый пакет санкций станет просто пустой коробкой,

– заявил собеседник Financial Times.

Для введения новых санкций против России необходима единодушная поддержка всех государств-членов Европейского Союза. Именно поэтому даже возражение одной страны может существенно изменить окончательное содержание санкционного пакета или затянуть его принятие.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что готов поддержать законопроект о новых санкциях против России, который сейчас рассматривает Конгресс. Однако он считает необходимым дополнить его санкциями в отношении Ирана. По словам Трампа, именно такого подхода придерживался один из авторов законопроекта – сенатор-республиканец Линдси Грэм.

В то же время это уже не первое подобное заявление президента США. Ранее он также призвал республиканцев распространить действие законопроекта на Иран и поддерживаемую им ливанскую группировку "Хезболла".

Законопроект предусматривает новый пакет экономических ограничений, направленных на сокращение доходов России, которые Кремль использует для финансирования войны против Украины. Документ также содержит положения о введении дополнительных пошлин и санкционных механизмов, призванных усилить экономическое давление на Россию и ее торговых партнеров.

Одним из главных авторов законопроекта был сенатор-республиканец Линдси Грэм, скончавшийся 11 июля. Над документом он работал совместно с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.