Российский завод, причастный к разработке Су-57, до сих пор получает западное оборудование –расследование

Несмотря на санкции России удалось переоборудовать на западное оборудование военный завод, участвующий в производстве российского самолета Су-57. Враг до сих пор активно закупает иностранные компоненты, которые крайне необходимы для работы предприятия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование InformNapalm совместно с "Кибер Сопротивление".

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Как работает российский завод "Микроприбор"

Так, хактивисты рассказали, что слежка за российским оборонным заводом "Микроприбор", расположенного в поселке Конаково в Тверской области отличается от многих предыдущих. Она длилась два года и стала возможной благодаря сотрудничеству с частной аналитически-разведывательной компанией. В частности, удалось загрузить шпионское ПО во внутреннюю сеть завода.

Из добытых документов стало известно, что значительная часть "российского" завода – это иностранные мощности.

Хотя половина собственного оборудования достаточно неплохой результат, но современный фрезерный станок и советский – достаточно разные приборы по своей ценности в производстве. Поэтому следует обращать внимание на возраст того или иного оборудования,

– пишут хакактивисты.

Самое новое оборудование (возрастом до пяти лет) "Микроприбора" – почти полностью иностранное, а доля дружественного России Китая невысока. Что касается оборудования до 10 лет, то ситуация немного лучше, хотя опять таки половина – производства Германии и Тайваня.

Интересно также то, что доля нового российского оборудования на заводе 12 лет назад была выше, чем семь лет назад.

Документы по западному оборудованию завода / InformNapalm

Также документы позволили проанализировать изменения после полномасштабного вторжения. Так, по состоянию на начало 2022-го отдел контроля и измерений российского завода располагал четырьмя анализаторами спектра, производства Германии.

"Документы свидетельствуют, что "Микроприбор" продолжил закупать немецкие анализаторы спектра в 2023 году. Становится известным и производитель: Rohde&Schwarz. ООО "АМТЕСТ" поставило такого и подобных изделий на сумму почти 30 миллионов рублей в январе 2023-го", – указывают аналитики.

В свою очередь ООО "Амтест" ничего не скрывает и на своей главной странице предлагает поставки измерительного оборудования "от мировых производителей во все регионы России".

Россия получает немецкие анализаторы спектра / InformNapalm