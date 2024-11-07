Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування InformNapalm спільно з "Кібер Спротив".

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Як працює російський завод "Мікроприбор"

Так, хактивісти розповіли, що стеження за російським оборонним заводом "Мікроприбор", розташованого в селищі Конаково у Тверській області відрізняється від багатьох попередніх. Воно тривало два роки й стало можливою завдяки співпраці з приватною аналітично-розвідувальною компанією. Зокрема, вдалося завантажити шпигунське ПО до внутрішньої мережі заводу.

З добутих документів стало відомо, що значна частина "російського" заводу – це іноземні потужності.

Хоч половина власного устаткування досить непоганий результат, але сучасний фрезерний верстат і радянський – досить різні прилади за своєю цінністю у виробництві. Тому слід звертати увагу на вік того чи іншого устаткування,

– пишуть хакактивісти.

Найновіше обладнання (віком до п’яти років) "Мікроприбору" – майже цілком іноземне, а частка дружнього до Росії Китаю невисока. Що стосується обладнання до 10 років, то ситуація трохи ліпша, хоча знову таки половина – виробництва Німеччини й Тайваню.

Цікаво також те, що частка нового російського устаткування на заводі 12 років тому була вищою, ніж сім років тому.

Документи щодо західного обладнання заводу / InformNapalm

Також документи дали змогу проаналізувати зміни після повномасштабного вторгення. Так, станом на початок 2022-го відділ контролю і вимірювань російського заводу мав у своєму розпорядженні чотири аналізатори спектра, виробництва Німеччини.

"Документи свідчать, що "Мікроприбор" продовжив закуповувати німецькі аналізатори спектра у 2023 році. Стає відомим і виробник: Rohde&Schwarz. ТОВ "АМТЕСТ" поставило такого і подібних виробів на суму майже 30 мільйони рублів у січні 2023-го", – вказують аналітики.

Своєю чергою ТОВ "Амтест" нічого не приховує і на своїй головній сторінці пропонує постачання вимірювального обладнання "від світових виробників у всі регіони Росії".

Росія отримує німецькі аналізатори спектра / InformNapalm