"Время домой": Зеленский призвал Европу ударить новыми санкциями по России
- Зеленский призвал Европу ввести санкции против "Росатома" и семей российских чиновников, которые живут на Западе.
- Он подчеркнул, что эти лица пользуются благами демократических стран, но поддерживают агрессивную политику России.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа до сих пор не ввела санкции против российской ядерной отрасли и "Росатома". Он также призвал ввести ограничения в отношении семей российских чиновников, которые живут, учатся и владеют имуществом в странах Запада.
Глава государства заявил, что Европа может ввести ряд санкций и повлиять на Россию. Об этом он сказал в интервью изданию Politico.
Что сказал Зеленский о новых санкциях?
По словам Зеленского, семьи представителей российской власти владеют недвижимостью в Европе и США, учат детей в западных университетах и одновременно поддерживают режим, который ведет войну против Украины. Президент подчеркнул, что такие люди пользуются благами демократических стран, но не уважают ни демократические ценности, ни международные правила.
Он призвал их вернуться в Россию и прекратить жить за счет Запада, если они поддерживают агрессивную политику Кремля.
Какие санкции уже готовят для России?
Евросоюз уже подготовил новый пакет санкций, направленный на ограничение экспорта нефти и металлов из России, а также, вероятно, запрет сотрудничества с портами третьих стран. Санкции 20-го пакета будут касаться энергетики, торговли, банковской системы, криптовалют, импорта металлов, химикатов, а также новых ограничений для 20 региональных банков России.
Двухпартийная группа конгрессменов США ранее предложила законопроект DROP, предусматривающий санкции против участников сделок по импорту российской нефти. Законопроект имеет целью уменьшение денежных поступлений России для ведения войны против Украины.
Депутаты Европарламента призвали к новым санкциям против России за атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, повлекшие гуманитарный кризис. Евросоюз планирует предоставить больше средств на поддержку Украины и срочно обеспечить ее системами противовоздушной обороны для защиты от российских ударов.