"Время домой": Зеленский призвал Европу ударить новыми санкциями по России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа до сих пор не ввела санкции против российской ядерной отрасли и "Росатома". Он также призвал ввести ограничения в отношении семей российских чиновников, которые живут, учатся и владеют имуществом в странах Запада.

Глава государства заявил, что Европа может ввести ряд санкций и повлиять на Россию. Об этом он сказал в интервью изданию Politico.

Смотрите также 90% украинцев сейчас против выборов, – Зеленский

Что сказал Зеленский о новых санкциях?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа до сих пор не ввела санкции против российской ядерной энергетики и корпорации "Росатом", а также против родственников российских чиновников, проживающих в западных странах.

По словам Зеленского, семьи представителей российской власти владеют недвижимостью в Европе и США, учат детей в западных университетах и одновременно поддерживают режим, который ведет войну против Украины. Президент подчеркнул, что такие люди пользуются благами демократических стран, но не уважают ни демократические ценности, ни международные правила.

Он призвал их вернуться в Россию и прекратить жить за счет Запада, если они поддерживают агрессивную политику Кремля.

Какие санкции уже готовят для России?