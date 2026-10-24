Зеленский ввел санкции против гигантов, которые поставляют сырье для ВПК России

Президент Украины ввел санкции в отношении организаций и лиц, которые помогают производству российской баллистики, а также поставляют российскому военно-промышленному комплексу оборудование и компоненты для военной техники.

Об этом говорится в соответствующем указе. Текст документа размещен на сайте президента Украины.

Что известно о новых санкциях?

Глава государства подписал два указа, которыми ввел в действие решение СНБО. В первый список попали 51 человек и 44 юридических лица, которые связаны с производством российских ракет.

Речь идет о предприятиях и руководителях, обеспечивающих сырьем, оборудованием и инструментами для производства "Искандеров", "Калибров", Х-101 и "Кинжалов". ​

Второй пакет охватывает 32 гражданина страны-агрессора и 35 компаний. Среди них – поставщики средств связи и управления для FPV-дронов, иностранной электроники и станков для заводов, производящих ракеты Х-101, Х-59 и дроны "Орион".

Кроме того, под санкции также попали предприятия промышленной группы "РУСАЛ". Она вовлечена в производство военной авиации, бронетехники, ракет и дронов. В частности, "РУСАЛ Торговый дом" и "РУСАЛ Тайшетский алюминиевый завод" поставляли сырье, которое использовалось при производстве вооружения.